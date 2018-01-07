«برواز دبي» أهم مبنى سياحي في 2017

اختار موقع «هوتل إندريست دوت كوم» hotelandrest.com الإخباري «برواز دبي» بوصفه أهم وأبرز مبنى سياحي ترفيهي في العالم تم إنجازه خلال 2017.

وذكر الموقع الإخباري المتخصص في السياحة أن «برواز دبي»، الذي تم افتتاحه أخيراً في حديقة زعبيل، ليس مقصداً ترفيهياً فحسب، وإنما إبداع هندسي فني ومعماري، يقدم لمقيمي دبي وزوارها إطلالة بانورامية على أهم المشاهد العمرانية التي تصوّر حضارة الماضي والحاضر في آن واحد.

وذكر الموقع أن برواز دبي ينقل زواره إلى ارتفاع 150 متراً، عبر جسر علوي طوله 93 متراً، لقضاء أوقات جميلة لمشاهدة الأبراج وناطحات السحاب، وأفق دبي المفتوح على أبرز حضارة عمرانية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، تنافس حضارات معمارية مماثلة في الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة وغيرها.

وأكد موقع «هوتل إندريست دوت كوم» الإخباري أنه أجرى مسحاً للمباني الهندسية السياحية ذات الطابع الترفيهي التي أنجزت في العالم خلال العام المنصرم، ليتضح أن «برواز دبي» هو الأكثر أهمية وتميزاً بلا منازع، لأنه يتمتع ببناء هندسي فريد من نوعه لم تسبقه أية مدينة أخرى في العالم طيلة العام الماضي.

وأشار إلى أن أكثر ما يميز هذا المعلم السياحي الفريد بدبي أنه بني على شكل برواز، ليضم داخله متحفاً ومعرضاً فنياً وأماكن للترفيه والنزهة لكل الأعمار، واستوحى مصممه شكل البرواز لهذا المبنى الأيقونة، لأن البرواز عادة ما يحمل أجمل الذكريات والأوقات الجميلة.