2.1 % نمو القيمة السوقية لشركات سوق أبوظبي

نمت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.1% العام الماضي إلى 485 مليار درهم مقارنة بـ475 ملياراً في 2016، وارتفعت حصة الشركات المحلية المدرجة في السوق من القيمة السوقية الإجمالية إلى 457 مليار درهم بنهاية 2017 بنمو 2.62% مقارنة بالعام السابق عليه.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام عند 4,398 نقطة مع نهاية 2017، منخفضاً 3.25% عن مستواه نهاية 2016، فيما وصلت قيم التداولات إلى 48 مليار درهم، وبمعدل تداول يومي بلغ 192 مليون درهم، في الوقت الذي وصلت فيه أحجام التداول في السوق العام الماضي إلى 28 مليار سهم، بمعدل تداول يومي بلغ 112 مليون سهم.

وبحسب حمد عبد الله الشامسي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حرص السوق على استكمال جهوده ليكون وجهة مفضلة للإدراج والتداول، وسعيه لترسيخ مكانته كسوق رائد في المنطقة، من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي من شأنها تأمين بيئة عادلة وآمنة للاستثمار، تتميز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية، مشيراً إلى حرص السوق على تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة، عبر تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأضاف أنه خلال 2017 أدرج سوق أبوظبي أسهم «أدنوك للتوزيع» ضمن قطاع الطاقة في أول طرح عام أولي منذ 6 أعوام، وأكبر طرح خلال السنوات العشر الماضية، ومكنت منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية للاكتتاب الإلكترونية e-Ktetab البنوك ومصدري الأوراق المالية والجهات المعنية الرئيسة من إدارة الاكتتابات العامة الأولية.