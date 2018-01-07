456 مشاركاً في جائزة محمد بن راشد لمشاريع الشباب

تلقت «جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» 456 طلباً للمشاركة في الجائزة، منها 251 طلباً من داخل الدولة، و78 طلباً من أقطار عربية، فيما بلغ عدد الجهات الداعمة المرشحة من المنطقة العربية 127 جهة، وسيتم توزيع الجوائز في حفل يقام غداً.

وبلغ عدد المشاريع التي تأهلت للمرحلة الثانية من الجائزة 76 مشروعاً من داخل الدولة لرواد أعمال إماراتيين، وبلغ مجموع العوائد السنوية لهذه المشاريع نحو 963 مليون درهم، فيما تجاوز مجموع الأرباح 180 مليون درهم، وتوظف هذه المشاريع ما يقرب من 4000 موظف.

وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة نتائج عملية تقييم المشاركات الخاصة بـ«جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب»، إذ تسعى الجائزة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على جهود إمارة دبي في تعزيز هذا القطاع، إضافة إلى تسويق القدرات والإمكانات التي تمتلكها المشاريع الصغيرة في الدولة لدى المستثمرين إقليمياً وعالمياً.

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