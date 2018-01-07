«مواصفات» تستحدث اشتراطات إلزامية لمنع تلوّث الأغذية

حدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، المتطلبات الواجب توافرها في أماكن تجهيز وتداول ساندويتشات الشاورما المحضرة من اللحوم المبردة والمجمدة، منعاً لتعرض هذه المنتجات الغذائية للتلوث كونها سريعة التلف، وبصورة تحمي أفراد المجتمع من مخاطر التعرض لتناول أغذية غير آمنة على الصحة العامة، بسبب عدم جودة حفظها وتخزينها.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة طورت المواصفة القياسية الإلزامية رقم 1060 UAE.S GSO : الاشتراطات العامة لتجهيز وتداول الشاورما، في مسعى لضمان مطابقة المنتجات لبرامج الهيئة الإلزامية في مجال السلامة والحماية الصحية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة، ورفع جودة المنتجات المتداولة في الدولة، فقد كان من الضروري وضع ضوابط لتداول هذا المنتج لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين.

وأضاف المعيني إن منتج ساندويشات الشاورما من الوجبات السريعة التي لها شعبية لدى شريحة واسعة من المستهلكين، إذ يباع منها آلاف الساندويشات يومياً في المطاعم والاستراحات بشكل عام، ولفئة الطلاب والشباب كذلك، وتضمن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ضمن أهدافها الاستراتيجية، توفير أعلى معايير الجودة والسلامة في المنتجات المتداولة في الأسواق.

7 ضوابط

أوضح عبد الله المعيني أن التحديثات تضمنت 7 ضوابط واضحة تتعلق بالمكونات، والمرافق وأماكن التجهيز، والأدوات والمعدات، الشروط الصحية للعاملين، وتحضير وتجهيز سيخ الشاورما، والتغليف والتخزين، والعرض والبيع، وهي إجراءات يسهم اتباعها في تحقيق المزيد من مؤشرات الأمان والسلامة في السلعة الاستهلاكية، ويضمن حماية المجتمع من أي مخاطر ذات علاقة بسوء التخزين أو التداول.متطلبات

من جهته، شرح المهندس خلف خلف، مدير إدارة المواصفات في الهيئة، أبرز المتطلبات الخاصة بالمكونات الغذائية للشاورما إذ تضمنت، أن تكون اللحوم المستخدمة في المنتج من حيوانات تم ذبحها في مسـلخ طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المعتمدة، كذلك أن تكون اللحوم المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، وأن يتم تجهيز المنتج طبقاً للشروط الصحية نفسها، وأن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية، فضلاً عن خلو المنتج من التزنخ والمواد الغريبة والشوائب والرائحة والطعم غير المرغوب بهما.

وأشار خلف إلى أن المتطلبات الإلزامية الجديدة حظرت ممارسة نشاط الشوي والبيع خارج حدود المحل، وذلك لحماية المواد الغذائية من الملوثات الخارجية ومصادر الأتربة والتلوث، مع مراعاة توفير وسائل التهوية والشفط المناسبة.

تجهيز

وتطرقت المتطلبات كذلك إلى الأدوات والمعدات المستخدمة، مشيراً إلى وجوب أن تكون الأدوات المستخدمة في تجهيز وتقديم الشاورما مصنوعة من مواد مسموح بها ومطابقة للمواصفات، فضلاً عن ضرورة فصل الأدوات والمعدات المستخدمة في تداول الشاورما الجاهزة للأكل والمقبلات عن الأدوات الأخرى.

وحددت المتطلبات كذلك اشتراطات تتعلق بتحضير وتجهيز سيخ الشاورما، كذلك اشتراطات تتعلق بالتغليف والتخزين، وعملية العرض والبيع، كما ومنعت المتطلبات تقطيع الشاورما قبل تمام النضج وأن يكون تقطيعها على شكل شرائح رقيقة، كما منعت تقطيعها بكميات تزيد على الطلب، وأن تجهز أمام الزبائن، ووجوب استخدام الملاقط والملاعق عند وضع اللحم والسلطات داخل السندويشات وعدم استخدام الأيدي مباشرة، وتنظيف السكين الخاص بتقطيع الشاورما خاصة بعد تمريرها بالمسن منعا من وصول الشوائب والأوساخ وبرادة الحديد إلى اللحم، من بين اشتراطات أخرى.