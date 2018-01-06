البنك الدولي: دبي نجحت في تحويل التراب إلى ذهب

قال البنك الدولي: إن دبي نجحت في تحويل التربة إلى ذهب، من خلال تجربة دائرة الأراضي والأملاك الرائدة بالمنطقة، وأشار في تقرير له، إلى تحديات الطبيعة الجغرافية لدبي التي تقع وسط الصحراء، وباتت واحدة من أكثر مدن العالم حيوية، وحدث كل هذا في فترة قصيرة نسبياً.

وتحدث البنك عن أن التطور المثير للإعجاب لدبي جاء من خلال قيادة تقف خلف هذا التطور، ورؤية تحولت إلى قوانين وسياسات وإصلاح للمؤسسات وتنمية للموارد البشرية التي جعلته ممكناً. منوهاً بأن سياسات تنظيم الأراضي والعقارات في دبي، والتي تشرف عليها دائرة الأراضي والأملاك التي تعد واحدة من بين الأفضل عالمياً.

وحلّت دبي في الترتيب العاشر عالمياً من حيث سهولة تسجيل الممتلكات، إذ تتفوق على العديد من الاقتصادات المتقدمة، وفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال. وتستضيف دبي المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات، الذي يعقد في الفترة من 26 إلى 28 فبراير المقبل، حيث سيتناول أكثر الموضوعات تحدياً في البلدان العربية اليوم.

ويناقش المؤتمر كيفية إدارة الأراضي للحد من الصراعات، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعظيم استفادة الأفراد والدولة والمجتمع من الأراضي والعقارات، بمعنى آخر، كيف يمكن تحويل الرمال إلى ذهب.

يشارك في تنظيم هذا المؤتمر كل من حكومة الإمارات بالمشاركة مع البنك الدولي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والجامعة العربية، واتحاد المساحين العرب. دبي - البيان