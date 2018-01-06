10.73 مليارات تجارة أبوظبي من صناعات الفضاء

بلغ إجمالي تجارة إمارة أبوظبي الخارجية من الصناعات الفضائية، والتي تشمل أجزاء الطائرات والسفن الفضائية وأجزاءها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 10 مليارات و727.96 مليون درهم مقابل 10 مليارات و995.98 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2016 بانخفاض طفيف بقيمة 268.02 مليون درهم بنسبة 2.44 %.

ووفقا لإحصاءات رسمية أصدرها مركز «إحصاء أبوظبي» سجلت صادرات وإعادة تصدير الطائرات والسفن الفضائية وأجزائها عبر منافذ إمارة أبوظبي ارتفاعا قياسيا وبلغت 2.66 مليار درهم خلال الشهور الأولى من 2017 مقابل 1.38 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2016 بارتفاع مليار و280 مليون درهم بنمو بلغ 92.75 % حيث بلغت الصادرات 44.26 مليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 مقابل 9.38 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من 2016 بنمو 371.9 % وبلغت إعادة التصدير 2.62 مليار درهم مقابل 1.37 مليار درهم بنمو 90.6 % وانخفضت قيمة الواردات من الطائرات والسفن الفضائية وأجزائها بنسبة 20.8 % إلى 7.61 مليارات درهم مقابل 9.61 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2016.

وخلال شهر أكتوبر الماضي فقط بلغ إجمالي تجارة أبوظبي الخارجية من الطائرات والسفن الفضائية وأجزائها مليارا و70 مليون درهم مقابل مليارا و69 مليون درهم خلال أكتوبر 2016.

صادرات

ووفقا للإحصاءات سجلت صادرات الطائرات والسفن الفضائية وأجزائها عبر منافذ أبوظبي ارتفاعا خلال أكتوبر الماضي وبلغت 6.04 ملايين درهم مقابل 60 ألف درهم خلال أكتوبر 2016 بنمو بلغ 9966.7 % في حين ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 429.65 مليون درهم مقابل 338.62 مليون درهم في أكتوبر 2016 بارتفاع 26.9 % وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.1 % إلى 634.96 مليون درهم مقابل 730.36 مليون درهم في أكتوبر 2016.

وكان إجمالي تجارة إمارة أبوظبي الخارجية من الطائرات والسفن الفضائية وأجزائها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي قد بلغ 8 مليارات و232.89 مليون درهم مقابل 9 مليارات و53.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2016 بانخفاض 820.21 مليون درهم بنسبة 9.06 %.

8 أشهر

ووفقا لإحصاءات مركز «إحصاء أبوظبي» سجلت صادرات وإعادة تصدير الطائرات والسفن الفضائية وأجزائها عبر منافذ إمارة أبوظبي ارتفاعا قياسيا وبلغت 1.69 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 مقابل 1.02 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2016 بارتفاع 672.81 مليون درهم بنمو بلغ 65.69 %، حيث بلغت الصادرات 33.11 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 مقابل 9.33 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من 2016 بنمو 254.9 % وبلغت إعادة التصدير 1.66 مليار درهم مقابل 1.01 مليار درهم بنمو 64.1 % وانخفضت قيمة الواردات من الطائرات والسفن الفضائية وأجزائها بنسبة 18.6 % إلى 6.54 مليارات درهم مقابل 8.54 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2016 .

وخلال شهر أغسطس الماضي فقط بلغ إجمالي تجارة أبوظبي الخارجية من الطائرات والسفن الفضائية وأجزائها 760.07 مليون درهم مقابل 1.73 مليار درهم خلال أغسطس 2016.

ووفقا للإحصاءات سجلت صادرات الطائرات والسفن الفضائية وأجزائها عبر منافذ أبوظبي ارتفاعا خلال أغسطس الماضي وبلغت 6.12 ملايين درهم مقابل 340 ألف درهم خلال أغسطس 2016 بنمو بلغ 1700 % في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 173.42 مليون درهم مقابل 408.1 ملايين درهم في أغسطس 2016 بانخفاض 57.5 % وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 55.9 % إلى 580.53 مليون درهم مقابل 1.32 مليار درهم في أغسطس 2016.