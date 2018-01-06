1.5 مليار تداولات الأجانب على الأسهم المحلية

تخطت تداولات الأجانب في أسواق الأسهم الإماراتية حاجز 1.5 مليار درهم في الجلسات الثلاث الأولى من العام الجديد 2018 وسط توقعات باستمرار زيادة مراكزهم في الأسهم مع تفاؤلهم بالأداء القوي للاقتصاد الوطني والاستقرار السياسي.

ووفق مسح لـــ «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي تداولات الأجانب بيعاً وشراءً نحو 1.544 مليار درهم موزعة بواقع 853.3 مليوناً للمشتريات و690.75 مليوناً للمبيعات بصافي شرائي 162.56 مليون درهم.

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية: اتجه الأجانب مع بداية العام الجديد نحو زيادة مراكزهم في الأسهم الإماراتية التي تتداول عند مستويات سعرية جاذبة مقارنة بنظيرتها في المنطقة.

وأضاف الأعصر لـــ «البيان الاقتصادي»: مع اقتراب موسم النتائج السنوية والتوزيعات النقدية نتوقع مزيداً من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية.

ومالت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو الشراء بعد تحقيق مشتريات بنحو 595.68 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 475.69 مليون درهم بصافي شراء بلغ 119.9 مليون درهم، وفي ذات السياق اتجهت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي نحو الشراء بعد تحقيق مشتريات بنحو 257.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 215.06 مليوناً بصافي شراء بلغ 42.5 مليون درهم.

وبلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الإماراتيين، نحو 1.926 مليار درهم موزعة بواقع 881.7 مليوناً مشتريات و1.04 مليار مبيعات بصافي شرائي 162.5 مليون درهم، ومالت تعاملاتهم نحو البيع في دبي بصافي بيعي 119.9 مليوناً، ونحو البيع في أبوظبي بصافي بيعي 42.57 مليون درهم.

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