دبي وجهة سياحية فريدة

ذكر تقرير نشره موقع «ترافيل اند ليجر» أن دبي رسخت مكانتها مركزاً دولياً نشطاً للرحلات العابرة، وهي تشكل في الواقع وجهة توقف من الطراز الأول لمسافري الترانزيت الدوليين، بفضل ما تزخر به من عوامل جذب سياحية متميزة، وأجواء متعددة الثقافات، ومناظر خلابة، ومطاعم من الدرجة الأولى، ومناطق تاريخية كلها في متناول اليد خلال إقامة قصيرة.

وأضاف التقرير: إن معظم الزوار يشكلون انطباعهم الأول عن دبي بمجرد أن تقع أعينهم على مطار دبي الدولي الهائل والمثير للإعجاب عند هبوطهم. فهو أكثر وجهات المسافرين الدوليين ازدحاماً في العالم، وعلى هذا النحو، فإن الهبوط هنا قبل مواصلة رحلتك، شيء ممتع. وإذا كان لديك متسع من الوقت، تأهب لرؤية الأوجه المتعددة للإمارة، التي تعج بالمعالم السياحية والثقافية من جميع أنحاء العالم.