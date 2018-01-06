استفسارات عديدة وردت من قراء "البيان الاقتصادي" تتساءل:

ما الجهة التي يمكن الاتصال بها للإبلاغ عن حالات المبالغة بالأسعار بتطبيق الضريبة؟

المصدر:
  • أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر
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وردت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن مراقبة الأسواق تتم من خلال إدارات حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية. وفي حال وجود شكاوى بالمبالغة في الأسعار يتم التواصل مع هذه الإدارات لتقوم بالتعامل مع المخالفات.

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