ما الجهة التي يمكن الاتصال بها للإبلاغ عن حالات المبالغة بالأسعار بتطبيق الضريبة؟

وردت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن مراقبة الأسواق تتم من خلال إدارات حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية. وفي حال وجود شكاوى بالمبالغة في الأسعار يتم التواصل مع هذه الإدارات لتقوم بالتعامل مع المخالفات.
وردت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن مراقبة الأسواق تتم من خلال إدارات حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية. وفي حال وجود شكاوى بالمبالغة في الأسعار يتم التواصل مع هذه الإدارات لتقوم بالتعامل مع المخالفات.
قبل ختام الأسبوع الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على معظم السلع والخدمات في دولة الإمارات، تظهر الحاجة الملحة لتعزيز فهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمستهلكين لمفهوم هذه الضريبة.
وردت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن مراقبة الأسواق تتم من خلال إدارات حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية.
إعداد: وائل اللبابيدي توقع تقرير حديث لشركة «كابجيميني» أن يستمر في عام 2018 استثمار البنوك في التحول الرقمي بما فيها
هناك مئات من الشركات المساهمة العامة الكبرى في الولايات المتحدة والتي تناهز عائداتها السنوية المليار دولار أو أكثر. وعلى رأس كل شركة من تلك الشركات رئيس تنفيذي يحظى بدخل سنوي سخي،
تخطت تداولات الأجانب في أسواق الأسهم الإماراتية حاجز 1.5 مليار درهم في الجلسات الثلاث الأولى من العام الجديد 2018 وسط توقعات باستمرار زيادة مراكزهم في الأسهم مع تفاؤلهم بالأداء القوي للاقتصاد الوطني والاستقرار السياسي.
شهدت حركة الطيران بالمطارات الكبرى في موسكو اضطراباً شديداً مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج الكثيفة.
تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإماراتي على أعتاب نمو قوي في العام الجاري 2018، ليصبح الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من التنويع الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي.
عزز اليورو مكاسبه ليظل بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس بفعل بعض التوقعات بأنه قد يكون على صناع السياسات الأوروبيين البدء في سحب سياسات التحفيز في وقب مبكر عن المتوقع من قبل مع تحسن الاقتصاد.
غيرت المملكة العربية السعودية وضع شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة ابتداء من أول يناير الجاري، في خطوة رئيسية لطرح عام أولي مخطط له أن يكون هذا العام. وفق ما نشرته الجريدة الرسمية السعودية ضمن قرارات لمجلس الوزراء أمس.
قالت صحيفة تشاينا ديلي أمس إن السلطات الصينية ستزرع هذا العام غابات جديدة تغطي منطقة تقع على مساحة تعادل تقريبا مساحة أيرلندا في إطار مساعيها لزيادة رقعة الغابات إلى 23 % من أراضي البلاد بنهاية العقد الحالي.
بدأت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران منخفض التكلفة أولى رحلاتها الجوية الداخلية في ألمانيا أمس، بعد توقف رحلات شركة طيران إير برلين العام الماضي.
كشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس انتعاش مبيعات التجزئة في البلاد خلال نوفمبر الماضي.
تتوقع شركة فروست آند سوليفان للأبحاث التحليلية عودة النمو الى مبيعات المركبات العام الجاري، حيث تفيد أبحاث الشركة أن مبيعات السيارات الجديدة في الشرق الأوسط يُقدر لها أن تنمو بنسبة 9 % سنويا ليصل حجمها إلى 4.4 ملايين سيارة بحلول 2020،