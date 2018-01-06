نمو قوي للاقتصاد الوطني 2018

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تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإماراتي على أعتاب نمو قوي في العام الجاري 2018، ليصبح الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من التنويع الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي.

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

2016 – 349 مليار دولار

2017 – 383 مليار دولار

2018 – 407 مليارات دولار

2019 – 435 مليار دولار

نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

2016 – 3%

2017 – 2.2%

2018 – 2.6%

2019 – 3.4%

نسب نمو القطاع غير النفطي

2016 – 2.7%

2017 – 3.3%

2018 – 3.7%

2019 – 4%

مؤشرات

1 - تسارع الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020 يدعم النمو غير النفطي في 2018 و2019.

2 - استمر الاقتصاد الإماراتي في التفوق على العديد من الدول المجاورة بدعم التنويع الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي.

3 - من المتوقع ارتفاع القطاع النفطي تدريجياً بدءاً من 2019 مع استثمار الإمارات في توسعة طاقتها الإنتاجية ترقباً لارتفاع الطلب.

مصدر البيانات: بنك الكويت الوطني