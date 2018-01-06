الإمارات أنجح دول المنطقة في جذب السياح

اعتبرت مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي» أن الإمارات هي أنجح دول المنطقة في جذب السياح، كونها الوجهة الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تضم بنية تحتية حديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والربط، وتحتل مركزاً متقدماً في تقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وذكر تقرير للمجلة: نظراً لأن السفر والسياحة يلعبان دوراً محورياً في استراتيجيتها الوطنية للتنويع الاقتصادي، فإن الإمارات تواصل تطوير أفكار مبتكرة وإيجاد منافذ جديدة لجذب الزوار. وأردفت: بجانب أطول برج وأكبر مركز تجاري في العالم، فإن الحدائق الترفيهية الجديدة في دبي، ومتحف اللوفر الذي افتتح مؤخراً في أبوظبي سيكون لهما، دون شك، تأثير إيجابي على حركة السفر والسياحة في المستقبل.