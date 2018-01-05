«فوربس»: مطار دبي الدولي يوفر تجربة رائعة للمسافرين

ذكرت مجلة فوربس أن مطار دبي الدولي يوفر تجربة رائعة للمسافرين، فضلاً عن تطبيق أحدث التقنيات في بنيته التحتية، مشيرة إلى أن شركة مطارات دبي دائماً تضع المسافر نصب عينيها وتحاول أن تجعل تجربة الركاب الأفضل والأرقى عن طريق منهج ثلاثي المحاور يتمثل في المنتجات والعمليات والبنية التحتية.

وأوضحت المجلة أنه من حيث المنتجات، تحاول مطارات دبي تحقيق التكامل بينها وبين الخدمات لتحسين تجربة المسافرين والركاب، كذلك تتصدر الشركة ابتكاراً في المنتجات والخدمات المستقبلية التي تعزز مستوى الضيافة والتواصل، وفي مجال العمليات تحاول تعزيز مستوى التوقعات لعمليات المطار وتضمن الكفاءة في الكلفة باستخدام الأصول المتوفرة، وتوفر عمليات ميسرة وسهلة ويعتمد عليها ومرنة عند كل نقطة يمر عليها المسافر، وتضمن التركيز على توفير رحلة ممتعة وسهلة لكل مستويات الركاب.