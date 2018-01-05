اقتصادية دبي تخالف 5 منشآت وتتلقى 110 شكاوى بسبب «المضافة»

تلقت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، 110 شكاوى من المستهلكين من حالات رفع أسعار المنتجات بمبالغ تفوق نسبة ضريبة القيمة المضافة، وتمت مخالفة 5 منشآت تجارية، واستدعت إدارتي منشأتين لتوضيح شكاوى وردت إليها بسبب الأسعار.

وأوضح أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في اقتصادية دبي، أن الدائرة تلقت خلال اليوم الثاني والثالث بعد البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة 289 اتصالاً من المستهلكين عن الأسعار والفواتير، وتضمنت 110 شكاوى و129 ملاحظة و150 استفساراً.

ودعا الزعابي المستهلكين إلى التبليغ عن أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، من خلال تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي. ومن جانب آخر، أكد حسن بو نفور، مدير أول الرقابة الميدانية، أن فرق عمل التفتيش الميداني تراقب الأسواق من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة فجراً، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بالقوانين التجارية المعمول بها في الإمارة، وخاصة التأكد من عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه على المستهلكين بداعي تطبيق الضريبة.