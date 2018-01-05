500 مليار درهم رصيد ودائع لأجل 3 شهور لدى البنوك

شهدت ودائع لأجل ثلاثة شهور لدى الجهاز المصرفي نشاطاً قوياً خلال الـ11 شهراً من عام 2017، مسجلةً زيادة بنسبة 10.6% وبقيمة 47.7 مليار درهم، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت أن إجمالي الرصيد لهذه الفئة من الودائع بلغ نحو 500 مليار درهم مع نهاية نوفمبر الماضي.

وجاء التسابق بين المقيمين وغير المقيمين على الاستثمار في هذه الشريحة من الودائع، بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الشهور الماضية على مختلف الآجال، وفي مقدمتها الأجل لمدة ثلاثة شهور.

وطبقاً للنشرة الإرشادية التي يصدرها المصرف المركزي، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على أجل لمدة 3 شهور بنسبة قاربت 18% خلال الشهرين الأخيرين، بالغة مستوى 185 نقطة في تاريخ 3 يناير الجاري، مقارنة بـ157 نقطة مع نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وبرغم التراجع الذي شهدته ودائع لأجل ثلاثة شهور حتى النصف الأول من عام 2017، وأدى إلى انخفاض الرصيد الإجمالي لدى الجهاز المصرفي إلى 417.7 مليار درهم في نهاية شهر يونيو، قفز إجمالي الرصيد إلى 430.4 مليار درهم خلال شهر سبتمبر.

وارتفعت وتيرة النشاط في شهر أكتوبر، إذ قفز الرصيد إلى 474 مليار درهم، وتواصل الصعود حتى بلغ مستوى 500 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، وبذلك فقد أسفرت حصيلة حركة النشاط على ودائع لمدة ثلاثة شهور خلال 11 شهراً عن زيادة قدرها 47.7 مليار درهم.

يشار إلى أن الودائع لمدة ثلاثة شهور استحوذت على أكثر من 60% من إجمالي الودائع على مختلف الآجال التي بلغ رصيدها 830.7 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي.