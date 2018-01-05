جمارك رأس الخيمة تباشر تطبيق تحصيل الضريبة في مختلف المنافذ

أكد الدكتور محمد المحرزي، مدير دائرة الجمارك برأس الخيمة، أن تطبيق تحصيل الدائرة للضريبة المضافة التي بدأ تطبيقها بداية الشهر الجاري، تم بكل سهولة ويسر، نتيجة الاستعداد المسبق لكل الكوادر العاملة في الدائرة، من مديري الإدارات ومديري المراكز الجمركية وضباط التفتيش الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية بالإمارة.

وذكر أن وجود القيادات في الدائرة في جميع المنافذ الجمركية فور تطبيق الضريبة المضافة أسهم بشكل مؤثر وفعال في نجاح تطبيق الضريبة على البضائع الجمركية العابرة لمختلف المنافذ، مشيراً إلى أن الدائرة نظمت برامج تدريبية استباقية لجميع العاملين والمتعاملين في الدائرة.

وأكد أن الربط الإلكتروني بين نظام التخليص الجمركي بالدائرة ونظام تحصيل الضرائب الخاص بالهيئة الاتحادية للضرائب أسهم بشكل فعال في إتمام عمليات تحصيل الضرائب وتخليص البضائع جمركياً في آن واحد.