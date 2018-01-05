بورصة دبي للذهب والسلع تواصل أداءها القوي

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واصلت بورصة دبي للذهب والسلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي أداءها القوي على مختلف المستويات، سواء من حيث العقود المتداولة أو التطورات التنظيمية.
17439658
العقود التي سجلتها البورصة
405 مليارات دولار
قيمة العقود التي سجلتها البورصة خلال 2017
34518
عقود تداول العقد الآجل لذهب شنغهاي من بورصة دبي للذهب والسلع
202571
العقود المتداولة في 27 سبتمبر 2017 وهي أعلى مستوى تداول يومي خلال العام
2078754
العقود المسجلة في شهر نوفمبر وهي أعلى مستوى تداول شهري خلال 2017
44
عقداً آجلاً لأسهم مفردة هندية أطلقتها البورصة ليصل إجمالي هذه العقود إلى 54 عقداً، مما أدى إلى توسيع محفظة منتجات الأسهم في البورصة
المصدر: بورصة دبي للذهب والسلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة