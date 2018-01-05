بورصة دبي للذهب والسلع تواصل أداءها القوي

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واصلت بورصة دبي للذهب والسلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي أداءها القوي على مختلف المستويات، سواء من حيث العقود المتداولة أو التطورات التنظيمية.

17439658

العقود التي سجلتها البورصة

405 مليارات دولار

قيمة العقود التي سجلتها البورصة خلال 2017

34518

عقود تداول العقد الآجل لذهب شنغهاي من بورصة دبي للذهب والسلع

202571

العقود المتداولة في 27 سبتمبر 2017 وهي أعلى مستوى تداول يومي خلال العام

2078754

العقود المسجلة في شهر نوفمبر وهي أعلى مستوى تداول شهري خلال 2017

44

عقداً آجلاً لأسهم مفردة هندية أطلقتها البورصة ليصل إجمالي هذه العقود إلى 54 عقداً، مما أدى إلى توسيع محفظة منتجات الأسهم في البورصة

المصدر: بورصة دبي للذهب والسلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة