إظهار خانة منفصلة لمبلغ الضريبة إلزامي بالفواتير أم يمكن دمجه بإجمالي القيمة؟

فجاء رد «الاتحادية للضرائب»:
«الفاتورة الضريبية» من المفترض أن توضح الضريبة لكل سلعة ولكن بمبيعات التجزئة يسمح بإصدار «فواتير مبسطة» تكون فيها الضريبة موضحة بشكل إجمالي لكامل الفاتورة ولكن وضعها في خانة مستقلة إلزامي.
فجاء رد «الاتحادية للضرائب»:
«الفاتورة الضريبية» من المفترض أن توضح الضريبة لكل سلعة ولكن بمبيعات التجزئة يسمح بإصدار «فواتير مبسطة» تكون فيها الضريبة موضحة بشكل إجمالي لكامل الفاتورة ولكن وضعها في خانة مستقلة إلزامي.
طالبت الهيئة الاتحادية للجمارك إدارات الجمارك المحلية، في تعميم أصدرته أمس بمناسبة التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة في الدولة أول يناير الجاري، بضرورة تأكد المنافذ الجمركية من تسجيل المستوردين في نظام الضريبة
أكد الدكتور محمد المحرزي، مدير دائرة الجمارك برأس الخيمة، أن تطبيق تحصيل الدائرة للضريبة المضافة التي بدأ تطبيقها بداية الشهر الجاري، تم بكل سهولة ويسر، نتيجة الاستعداد المسبق لكل الكوادر العاملة في الدائرة، من مديري الإدارات ومديري المراكز الجمركية وضباط التفتيش الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية بالإمارة.
أعلنت شركات محلية عدة تكفُّلها بدفع ضريبة القيمة المضافة نيابةً عن عملائها خلال العام الجاري، ما يشكّل تعاوناً من جانبها لمصلحة المستهلكين، إذ أكدت أنها لن ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها خلال المرحلة المقبلة.
أجازت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي آلية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى إمارة أبوظبي، من خلال تقريب الفئة المعدنية المتوافرة إلى 25 فلساً إذا كانت 10 أو 5 فلوس،
تلقت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، 110 شكاوى من المستهلكين من حالات رفع أسعار المنتجات بمبالغ تفوق نسبة ضريبة القيمة المضافة،
ذكرت مجلة فوربس أن مطار دبي الدولي يوفر تجربة رائعة للمسافرين، فضلاً عن تطبيق أحدث التقنيات في بنيته التحتية، مشيرة إلى أن شركة مطارات دبي دائماً تضع المسافر نصب عينيها وتحاول أن تجعل تجربة الركاب الأفضل والأرقى عن طريق منهج ثلاثي المحاور يتمثل في المنتجات والعمليات والبنية التحتية.
فجاء رد «الاتحادية للضرائب»: «الفاتورة الضريبية» من المفترض أن توضح الضريبة لكل سلعة ولكن بمبيعات التجزئة يسمح بإصدار
واصلت بورصة دبي للذهب والسلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي أداءها القوي على مختلف المستويات، سواء من حيث العقود المتداولة أو التطورات التنظيمية.
كشف مسح نشرت نتائجه أمس عن أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى العام الماضي بأقوى معدل نمو في نحو سبعة أعوام بدعم تسارع نشاط الخدمات والصناعات التحويلية في جميع الاقتصادات الكبرى.
واصل النفط أمس ارتفاعه فوق 68 دولاراً للبرميل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2015 بدعم من التوترات في إيران التي أثارت القلق بشأن تعرض الإمدادات لمخاطر وبرودة الطقس في الولايات المتحدة التي عززت الطلب وتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.
انخفض الدولار أمس بعد تعافيه قليلاً في اليوم السابق من أدنى مستوى في ثلاثة شهور، إذ لم يخف الضغط عن العملة المتعثرة رغم صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية ونشر محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
ربحت أسواق الأسهم المحلية قرابة 21.75 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي المقتصر على 3 جلسات بسبب عطلة رأس السنة الميلادية، وجاءت المكاسب بدعم الأداء الإيجابي للأسهم القيادية خصوصاً في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار.