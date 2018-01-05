ورد لـ «البيان الاقتصادي» السؤال التالي من قارئة:

إظهار خانة منفصلة لمبلغ الضريبة إلزامي بالفواتير أم يمكن دمجه بإجمالي القيمة؟

المصدر:
  • أبوظبي - عبد الفتاح منتصر
التاريخ:
طباعة Email

فجاء رد «الاتحادية للضرائب»:

«الفاتورة الضريبية» من المفترض أن توضح الضريبة لكل سلعة ولكن بمبيعات التجزئة يسمح بإصدار «فواتير مبسطة» تكون فيها الضريبة موضحة بشكل إجمالي لكامل الفاتورة ولكن وضعها في خانة مستقلة إلزامي.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon