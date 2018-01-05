21.75 مليار درهم مكاسب الأسهم في 3 جلسات

ربحت أسواق الأسهم المحلية قرابة 21.75 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي المقتصر على 3 جلسات بسبب عطلة رأس السنة الميلادية، وجاءت المكاسب بدعم الأداء الإيجابي للأسهم القيادية خصوصاً في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار.

وصعد سوق دبي بنسبة 2.77% أو ما يعادل 93.5 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية في 6 أشهر، ليغلق عند 3463.57 نقطة محققاً أعلى مستوياته في شهرين، بينما بلغت مكاسب الأسهم 8.66 مليارات درهم مع ارتفاع «إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار».

وربح سوق أبوظبي 150 نقطة أو ما نسبته 3.41%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية في 9 أشهر، ليغلق عند 4548.43 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 5 أشهر، وبلغت مكاسب الأسهم 13.08 مليار درهم، مع صعود «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار».

وبلغت سيولة السوقين في ثلاث جلسات نحو 1.72 مليار درهم بواقع 1.28 مليار في دبي و437.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.17 مليار سهم منها 892.6 مليوناً في دبي و277.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 15771 صفقة. وفي جلسة أمس، ارتفع سوق دبي بنسبة 0.14% مع صعود أسهم «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«بنك دبي الإسلامي»، وزاد سوق العاصمة بنحو 1.5% بدعم ارتفاع أسهم «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات».

وقال الخبير المالي محمد الأعصر لـ «البيان الاقتصادي»: حققت الأسواق المحلية أداء قوياً في مستهل جلسات عام 2018 وسط توقعات باستمرار وتيرة المكاسب في الجلسات المقبلة لا سيما مع قرب بدء موسم النتائج السنوية والتوزيعات النقدية.