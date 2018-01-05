«إيكونومست»: 3.1 % نمو اقتصاد الإمارات 2019-2018

توقع تقرير نشرته وحدة الإيكونومست انتلجانس أن يبلغ متوسط النمو في الإمارات 3.1% في 2018- 2019، أعلى بقليل من التوقعات السابقة.

وذكر التقرير أن استضافة معرض إكسبو دبي 2020 العالمي ستوفر للإمارة دفعة جديدة للنشاط الاقتصادي في عام 2020، إلى جانب استفادتها من دورها كمركز تجاري لممارسة الأعمال التجارية.

وفي ظل هذه الخلفية، يتوقع التقرير نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020-2022 يصل إلى 4.3% في المتوسط سنوياً. وقال التقرير: إن العبء الضريبي الكلي حتى بعد تطبيق بعض الضرائب الجديدة، يبقى من بين الأدنى في العالم.