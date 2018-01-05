89 مليوناً الرقم الإجمالي المتوقع للمسافرين عبر مطار دبي في 2017

توقعت مجلة «ميد» أن يصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنهاية العام الماضي 89 مليون مسافر، وهو الرقم المستهدف.

وقالت المجلة: إنه لبلوغ هذا الرقم لا بد أن يكون عدد الركاب عبر المطار تجاوز على الأقل 8.6 ملايين مسافر خلال ديسمبر 2017، في ظل أن المطار تعامل بالفعل مع 80.39 مليون مسافر في الفترة من يناير إلى نوفمبر.

ونقلت المجلة عن بول غريفيث الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي» أنه يتوقع تحقيق هذا الرقم.

وتشير الأرقام السابقة إلى أن شهر ديسمبر يسجل أعلى الأرقام خلال العام في مطار دبي الدولي، وهو أكثر الأشهر إشغالاً مع شهري يوليو وأغسطس، ويبلغ متوسط المسافرين خلاله 6.5 ملايين حسب الأرقام منذ عام 2012، ثم 7.4 ملايين مسافر عامي 2015 و2016.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي عام 2016 ما يزيد على 83.6 مليون راكب، ليحافظ للعام الثاني على مكانته كونه أكثر مطارات العالم إشغالاً من حيث الركاب الدوليين. وتبلغ الطاقة الإجمالية للمطار 92.5 مليون مسافر سنوياً.