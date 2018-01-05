80.3 مليون مسافر عبر مطار دبي في 11 شهراً

استمر الاتجاه التصاعدي في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، مع ارتفاع إجمالي عدد مستخدمي المطار في الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2017 إلى 80.38 مليون مسافر بنمو نسبته 5.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، التي وصل فيها إجمالي عدد المسافرين إلى 75.94 مليون مسافر. وحسب التقرير الشهري الصادر عن مطارات دبي، فقد شكل شهر نوفمبر 2017 إضافة نوعية لرصيد مطار دبي، مع ارتفاع عدد المسافرين خلاله إلى 6.95 ملايين مسافر، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة مع 6.58 ملايين مسافر في الشهر المناظر من العام 2016.

وعلى صعيد أبرز المناطق وأكثرها أهمية لجهة التعامل مع مطار دبي الدولي، حلت منطقتا شبه القارة الهندية وأوروبا الغربية بالمقدمة، بزيادة نسبتها 7.5% و8% على التوالي. وبلغ عدد مستخدمي المطار من كل من هاتين المنطقتين خلال شهر نوفمبر الماضي، نحو 1.5 مليون مسافر. واحتلت مدينة لندن البريطانية المرتبة الأولى بإجمالي عدد مسافرين وصل إلى 310.5 آلاف مسافر، تلتها مومباي بواقع 217.2 ألف مسافر.

وعلى صعيد الدول، ظلت الهند في المرتبة الأولى بواقع 999.6 ألف مسافر، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي مسافرين بلغ 534.9 ألفاً خلال نوفمبر، متقدمة على المملكة المتحدة التي وصل إجمالي عدد المسافرين بينها وبين دبي إلى 507.7 آلاف مسافر.

وعلى صعيد الرحلات، أظهر تقرير مطارات دبي وصول إجمالي عدد الرحلات إلى 33.4 ألف حركة في نوفمبر بانخفاض نسبته 3.7% مقارنة مع نوفمبر 2016 نتيجة اتجاه شركات الطيران إلى استخدام طائرات ضخمة ذات طاقة استيعابية أكبر، في حين ارتفع متوسط عدد الركاب لكل رحلة بنسبة 7.3% إلى 215 مسافراً.

نمو الشحن

وتعامل مطار دبي الدولي مع 235.65 ألف طن في نوفمبر بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة مع الشهر المناظر من 2016 الذي بلغ فيه إجمالي الشحنات 234.74 ألف طن. وارتفع حجم الشحن خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2017 الى 2.42 مليون طن بزيادة نسبتها 2.7% مقارنة مع 2.36 مليون طن في الفترة المقابلة من العام 2016.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: سجل مطار دبي الدولي معدل نمو جيداً بحركة المسافرين بين يناير ونوفمبر، ونتوقع أن نختتم العام 2017 على نحو إيجابي جداً.