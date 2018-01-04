أكثر من 80 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال 11 شهراً

بلغ إجمالي عدد مستخدمي مطار دبي الدولي خلال في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين 80 مليونا و387 ألفا و442 مسافرا بنمو نسبته 5.8 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016 التي وصل فيها اجمالي عدد المسافرين الى 75 مليونا و947 الفا و899 مسافرا.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن مطارات دبي شكل شهر نوفمبر الماضي إضافة نوعية لرصيد مطار دبي مع ارتفاع عدد المسافرين خلاله إلى 6 ملايين و953 ألفا و596 مسافرا بزيادة نسبتها 5.6 بالمائة مقارنة مع 6 ملايين و581 ألفا و805 مسافرين في الشهر المقابل من العام 2016.

وعلى صعيد أبرز المناطق وأكثرها أهمية لجهة التعامل مع مطار دبي الدولي حلت منطقتا شبه القارة الهندية وأوروبا الغربية بالمقدمة بزيادة نسبتها 7.5 بالمائة و8 بالمائة على التوالي فيما بلغ عدد مستخدمي المطار خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 1.5 مليون مسافر من كل منطقة من هاتين المنطقتين في حين احتلت مدينة لندن البريطانية المرتبة الأولى بإجمالي عدد مسافرين بلغ 310 آلاف و551 مسافرا تلتها مومباي بواقع 217 الفا و279 مسافرا.

وبالنسبة للدول احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية بإجمالي مسافرين بلغ 534 الفا و 906 مسافرين خلال نوفمبر متقدمة على المملكة المتحدة التي وصل اجمالي عدد المسافرين بينها وبين دبي إلى 507 الاف و796 مسافرا في حين ظلت الهند في المرتبة الأولى بواقع 999 الفا و 625 مسافرا.

وعلى صعيد الرحلات أظهر تقرير مطارات دبي وصول اجمالي عدد الرحلات الى 33 ألفا و421 حركة في نوفمبر بانخفاض نسبته 3.7 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2016 نتيجة اتجاه شركات الطيران إلى استخدام طائرات ضخمة ذات طاقة استيعابية أكبر في حين ارتفع متوسط عدد الركاب لكل رحلة بنسبة 7.3 بالمائة إلى 215 مسافرا.

وتعامل مطار دبي الدولي مع 235.651 طن من الشحنات في نوفمبر الماضي بزيادة نسبتها 0.4 بالمائة مقارنة مع الشهر المقابل من العام 2016 الذي بلغ فيه اجمالي الشحنات 234.743 طن .. كما ارتفع حجم الشحن خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2017 إلى 2 مليون طن و425 ألفا و475 كليو جراما بزيادة نسبتها 2.7 بالمائة مقارنة مع 2 مليون طن و362 ألفا و332 كيلوجراما في الفترة ذاتها من العام 2016.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي" إن مطار دبي الدولي سجل معدل نمو جيد بحركة المسافرين ما بين يناير ونوفمبر".