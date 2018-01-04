«دبي الدولي» الأول عالمياً في السعة المقعدية الأسبوعية

ذكر تقرير صادر عن مجلة مركز الطيران «كابا» أن عام 2017 شهد دخول 20 مطاراً في نادي المطارات التي تضم 60 مليون مسافر سنوياً على الأقل، وتتكون من تسعة في آسيا، وخمسة في أميركا الشمالية، وخمسة في أوروبا، وواحد في الشرق الأوسط. وفي عام 2017، استحوذت آسيا على 45٪ من المطارات التي تضم ما لا يقل عن 60 مليون راكب، بالمقارنة مع استقبال 29٪ فقط في عام 2016. وجاء تصنيف المجلة استناداً إلى السعة المقعدية الأسبوعية بين 1-7 يناير 2018.

وحل مطار دبي في المركز الأول بسعة مقعدية أسبوعية 2.330.043 مقعداً، تلاه في المركز الثاني مطار بكين العاصمة الدولي بسعة 2.292.153 مقعداً، وفي المركز الثالث مطار أتلانتا هارتفيلد-جاكسون الدولي بسعة 2.072.701 مقعداً. وفي المركز الرابع حل مطار لوس أنجلوس الدولي بسعة مقعدية تبلغ 1.986.891، وفي المركز الخامس مطار طوكيو هانيدا الدولي بسعة مقعدية تقدر بـ1.961.479، أما مطار هيثرو لندن فجاء في المركز 6 بسعة مقعدية تصل إلى 1.886.298 مقعداً.