15 مليار درهم المكاسب السوقية للأسهم في جلستين

ارتفعت أسواق المال المحلية، أمس، في الجلسة الثانية من تعاملات عام 2018، وسط اتساع رقعة اللون الأخضر على شاشات التداول، وهو الأمر الذي منح رأس المال السوقي للأسهم نحو 7.57 مليارات درهم، بواقع 4.24 مليارات في دبي، و3.33 مليارات في أبوظبي، لتصل بذلك المكاسب السوقية خلال جلستين إلى نحو 15 مليار درهم.

وقفز سوق دبي بأعلى وتيرة يومية في 6 أشهر، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.4% أو ما يعادل 47.6 نقطة، ليغلق عند 3458.79 نقطة، محققاً أعلى مستوياته في شهر ونصف الشهر، مع ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي» و«أرابتك القابضة».

وصعد سوق أبوظبي نحو 39.3 نقطة أو ما نسبته 0.88%، مستمراً في مكاسبه إلى الجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق عند 4481.3 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين، مع صعود أسهم «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» و«اتصالات».

واقتربت السيولة في السوقين من 600 مليون درهم، بعد بلوغها 593.7 مليوناً، بواقع 441.09 مليوناً في دبي، و152.6 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 379.36 مليون سهم، منها 323.27 مليوناً في دبي، و56.08 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5505 صفقات.

وعلى صعيد السيولة، بلغت قيمة التداولات في السوقين نحو 593 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 379 مليون سهم، نُفذت من خلال 6505 صفقات.

واستحوذ اللون الأخضر على المساحة الكبرى من شاشة العرض، بعدما أقفلت أسهم 40 شركة على ربحية من إجمالي أسهم 65 شركة جرى تداولها اليوم، في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة، وحافظت أسهم 10 شركات على أسعارها السابقة.

وقال عصام قصابية، المحلل المالي لدى «مينا كورب» للخدمات المالية: «استمرت أسواق الأسهم المحلية في أدائها الإيجابي إلى الجلسة الثانية على التوالي، مصحوبةً بمستويات سيولة متوسطة، بدعم رئيس من الأسهم القيادية، في مقدمتها إعمار العقارية وبنك أبوظبي الأول».

وأضاف قصابية لـ«البيان الاقتصادي»: «الصعود لجلستين متتاليتين بسيولة متواضعة يعد مؤشراً إيجابياً، لا سيما أن الصعود المفاجئ سيقابله تضخم في الأسعار، وبالتالي عمليات جني أرباح سريعة تدفعنا إلى الدخول في موجة هبوط جديدة».

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.92%، و«دبي للاستثمار» 2.48%، و«أرابتك القابضة» 1.67%، و«بنك دبي الإسلامي» بنحو 0.8%، إضافة إلى مكاسب أسهم «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» و«الاتحاد العقارية» و«سوق دبي المالي» بنحو 3.78% و1.83% و1.64% و0.89% على التوالي.

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