«نخيل» و«ريو» تستثمران 670 مليون درهم بمنتجع في جزر ديرة

باستثمارات مشتركة تصل إلى 670 مليون درهم، تنشئ شركة نخيل العقارية وشركة ريو الإسبانية للفنادق والمنتجعات مشروعاً يتضمن 800 غرفة ومنتجعاً مشتركاً ذا واجهة بحرية ومتنزهاً مائياً في جزر ديرة.

ووقّعت نخيل، أمس، مع الشركة الإسبانية، عقداً بقيمة 385 مليون درهم لبناء المنتجع الذي يفتتح عام 2019، وتنفذه شركة بن لادن للمقاولات، ومقرها دبي، التي تم اختيارها من بين 10 شركات تنافست في إنشاء المشروع.

وتقدم نخيل، من خلال التعاون مع شركة ريو الإسبانية، مفهوماً جديداً للضيافة في دبي، إذ توفر خدمات تناسب العائلات المتوسطة وإقامة مختلفة على واجهة بحرية.

ويعتبر المنتجع الأول لشركة ريو الإسبانية في الشرق الأوسط، وسيكون من أكبر الفنادق في دبي من حيث عدد الغرف. وتصل مشاريع شركة ريو الإسبانية إلى نحو 100 فندق، تضم نحو 45 ألف غرفة في 19 دولة، يقصدها نحو 4 ملايين ضيف سنوياً، وتوفر 27 ألف وظيفة.

لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا