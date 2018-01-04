«نخيل» تستثمر 670 مليون درهم بمنتجع في جزر ديرة

وقّعت شركة نخيل العقارية وشركة ريو الإسبانية للفنادق والمنتجعات عقداً بقيمة 385 مليون درهم لإنشاء مشروع مشترك يضم 800 غرفة فندقية وحديقة مائية في جزر ديرة.

وجاء في بيان لشركة نخيل أمس أن إجمالي الاستثمارات في المنتجع، الذي يفتتح عام 2019، سيصل إلى 670 مليون درهم، وتقوم بتنفيذه شركة بن لادن للمقاولات ومقرها دبي، والتي تم اختيارها من بين 10 شركات تنافست على إنشاء المشروع.

وبلغت قيمة العقود التي منحتها شركة نخيل حتى الآن 8 مليارات درهم لمشاريع في جزر ديرة، وهناك عقود أخرى قادمة في الطريق.

ومن خلال التعاون بين نخيل العقارية وشركة ريو الإسبانية، تقدم الشركة مفهوماً جديداً للضيافة في دبي، حيث توفر خدمات تناسب العائلات المتوسطة وإقامة مختلفة على واجهة بحرية. ويعتبر المنتجع الأول لشركة ريو الإسبانية في الشرق الأوسط وسيكون من أكبر الفنادق في دبي من حيث عدد الغرف.

وتصل مشاريع شركة ريو الإسبانية نحو 100 فندق تضم نحو 45 ألف غرفة في 19 دولة، ويقصدها نحو 4 ملايين ضيف سنوياً وهي توفر 27 ألف وظيفة.

وقال علي راشد لوتاه تعليقاً على المنتجع الجديد: إنه علامة فارقة في أعمال شركة نخيل في قطاع الضيافة في جزر ديرة في دبي. وأضاف أن المشروع الدولي الجديد سيضيف بعداً جديداً إلى أعمال الضيافة في دبي حيث يوفر مفهوماً جديداً للإقامة ويجذب فئة جديدة من السوق إلى دبي. وأضاف أن منتجع ريو جزيرة ديرة هو مثال بارز لالتزامنا بالقيام بمشاريع سياحية تساعد في تحقيق رؤية الحكومة 2020 في مجال السياحة، ونتطلع إلى اكتمال وإثمار هذا الصرح السياحي الجديد.

من جانبه، قال خوان تريان المدير المالي لشركة ريو الإسبانية، إننا اقتربنا من افتتاح أول مشروع لنا في دبي. ونحن واثقون بأن عملاءنا سيرغبون في تجربة هذا المشروع في دبي معنا. ونتطلع إلى جذب مزيد من العملاء إلى فندقنا المشترك مع شركة نخيل.

16 مشروعاً

يأتي هذا المشروع الجديد ضمن 16 مشروعاً بقيمة 5 مليارات درهم تطورها شركة نخيل، في إطار برنامجها للتوسع في قطاع الضيافة، والذي يشمل إنشاء 6 آلاف غرفة فندقية جديدة في أنحاء دبي تمشياً مع الرؤية السياحية لدبي.