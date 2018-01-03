«القيمة المضافة» ارتفاع كبير في الأسعار من بعض التجار

أظهر استطلاع نفذه لـ"البيان الاقتصادي" أمس عبر "تويتر" و"فيسبوك" والموقع الإلكتروني لـ"البيان" أن المستهلكين لاحظوا في أول يومين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ارتفاعا مبالغا فيه في الأسعار من قبل بعض التجار.

نتيجة

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع "البيان الإلكتروني" أن 80 % من المستطلعة آراؤهم أكدوا أنهم لاحظوا ارتفاعا مبالغا فيه في الأسعار من بعض التجار خلال اليومين الماضيين وبلغت نسبة المتفقين معهم في الرأي بالاستطلاع عبر "تويتر" 80 % من المستطلعة آراؤهم كما اتفق معهم في الرأي بالاستطلاع عبر "فيسبوك" 79 % من المستطلعة آراؤهم.

وقال 20 % من المشاركين في الاستطلاع عبر البيان الإلكتروني و20 % من المشاركين عبر "تويتر" و21 % من المشاركين عبر "فيسبوك" أنهم لم يلاحظوا ارتفاعا مبالغا فيه بالأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أعلنت أن بعض الأعمال ومنافذ البيع بالدولة ارتأت دفع ضريبة القيمة المضافة المفروضة نيابة عن المستهلكين ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها.

خدمات

وطالبت الهيئة المستهلكين بضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على عبارة "فاتورة ضريبية" ورقم تسجيل ضريبي وقيمة الضريبة المفروضة بشكل منفصل وواضح ضمن الفاتورة، مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بمراقبة الأسعار والتأكد من عدم استغلال التجار للضريبة في رفع الأسعار.