«موارد الفجيرة الطبيعية» تعرّف المنشآت التعدينية بالضريبة

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ورشة تعريفية حول ضريبة القيمة المضافة في مبنى بلدية الفجيرة بمشاركة 34 من أصحاب المنشآت التعدينية والعاملين بالمجال في بلدية الفجيرة.

وجاءت هذه الورشة التعريفية بهدف تعزيز ثقافتهم الضريبية ورفع الوعي حول القيمة المضافة تزامناً مع بدء العمل بالضريبة.

شرح

وتناولت الورشة شرحاً مفصلاً حول ضريبة القيمة المضافة ومفهومها وأهميتها وآليات تطبيقها إضافة إلى التعريف بالتشريعات القانونية لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وكيفية التسجيل في النظام الخاص بها وآليات إعداد وتقديم الفاتورة الضريبية والإقرار الضريبي.

وذكر المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ان ضريبة القيمة المضافة تعد من الأدوات المالية ذات الأهمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية وجاء تنظيم الورشة في إطار الحرص على تعزيز قدرات أصحاب المنشآت التعدينية في فهم آلية تطبيق المنظومة الضريبية تماشياً مع أهداف الدولة في نشر الوعي حول آليات ضريبة القيمة المضافة.