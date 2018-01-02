«الاتحاد لخدمات المطار» تعيّن 6 مواطنين بمناصب قيادية

أعلنت شركة الاتحاد لخدمات المطار ــ الخدمات الأرضية، التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تعيينات مهمة للمواطنين الإماراتيين داخل هيكلها الجديد الذي يضع الأساس للسنوات المقبلة. وستتمركز التعيينات بمطار أبوظبي الدولي وستشمل المهام الانتقالية الحيوية، مع انتقال شركة الاتحاد لخدمات المطار ــ الخدمات الأرضية إلى مجمع المطار الرئيسي الجديد المقرر افتتاحه في عام 2019.

وتشمل التعيينات جبران البريكي، رئيساً لقسم الخدمات الأرضية في شركة الاتحاد لخدمات المطار، ومحمد النقبي، مديراً أول لعمليات المدرج وناصر المرزوقي، مديراً أول لشؤون مشروعات الشحن، ومحمد البنا، مديراً أول لشؤون تنفيذ العمليات التشغيلية ومروان الشحي، مديراً أول لشؤون الأمتعة وبسمة حبيب، مديراً أول لشؤون الجودة ومراقبة العمليات التشغيلية.

وقال خالد المحيربي، نائب أول للرئيس والمدير العامّ للخدمات الأرضية في شركة الاتحاد لخدمات المطار: تؤكد هذه التعيينات التزام مجموعة الاتحاد للطيران تجاه التوطين وتعكس الهيكلية القوية التي نضعها للمستقبل. ويحظى كل واحد من هؤلاء المتخصصين الستة في الطيران بدور رئيسي كي يلعبه في الشركة وذلك إلى جانب زملائه، الأمر الذي يضمن تحقيق النجاح خلال العامين المقبلين، فيما نستعد للانتقال إلى مجمع المطار الرئيسي الجديد.

وتأتي هذه الهيكلية عقب تعيين أروى بن حيدر مديراً أول للعمليات التشغيلية في المركز الرئيسي للعمليات التشغيلية للاتحاد للطيران في أكتوبر 2017. وتتعاون أروى مع فريق الاتحاد لخدمات المطار في مطار أبوظبي الدولي، الذي يضمن أعلى مستوى من التنفيذ التشغيلي للاتحاد للطيران.

وتمتلك شركة الاتحاد لخدمات المطار سجلاً قوياً لدعم التوطين الذي يشمل الشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لتدريب المجندين ليصبحوا متخصصين في مجال إجراءات المناولة الملتزمة بالسلامة والقوانين للطائرات التجارية.

وفي الوقت الحالي، هناك مجموعتان من المجندين الذين يتدربون على امتداد دورتين. فهم يعملون في مدرج مطار أبوظبي وعلى العمليات التشغيلية للأمتعة، وهما يمثلان عمليات معقدة وحيوية بالنسبة لجدول رحلات الاتحاد للطيران.

وتدير شركة الاتحاد لخدمات المطار استثمار مجموعة الاتحاد للطيران في دعم الأعمال في مطار أبوظبي الدولي والتي تشمل قسم عمليات التموين (الاتحاد لخدمات المطار ــ التموين) والمناولة الأرضية (الاتحاد لخدمات المطار ــ الخدمات الأرضية) والعمليات اللوجيستية للشحن (الاتحاد لخدمات المطار ــ الشحن) .

والتي تقع جميعها في مطار أبوظبي الدولي. وفيما يخطط مطار أبوظبي الدولي والاتحاد للطيران للانتقال إلى مجمع المطار الرئيسي الجديد، فستستثمر الاتحاد لخدمات المطار بصورة كبيرة في كل من شركاتها عبر البنية التحتية الجديدة والتقنية الجديدة والإجراءات الجديدة لدعم فرص النمو المستقبلي تلك.

وقدمت شركة الاتحاد لخدمات المطارــ الخدمات الأرضية أفضل أداء صيفي لها لمدة خمس سنوات في عام 2017. وخلال فترة الذروة من يونيو إلى منتصف سبتمبر، قامت الاتحاد لخدمات المطار بمناولة أكثر من 19 ألف رحلة والتي تم تشغيلها من جانب 29 شركة طيران وتحمل 3.5 ملايين مسافر و4.3 ملايين حقيبة.

وكان الأداء أفضل بنسبة 10 % من الفترة ذاتها في عام 2016، مع مناولة 94 % من جميع الرحلات خلال الخمس عشرة دقيقة من موعد الإقلاع المحدد التي تعتبر معيارية في القطاع. كما قام أكثر من 98 % من ضيوف الاتحاد للطيران بالربط بسلاسة على رحلاتهم التالية خلال هذه الفترة.