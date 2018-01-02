تطبيق سلس لـ «القيمـــة المضافة» في الدولة

شهدت الإمارات أمس تطبيقاً سلسلاً وناجحاً في اليوم الأول لضريبة القيمة المضافة، وبدت المخاوف السابقة من تطبيق الضريبة واهية، حيث مضى اليوم الأول من دون معوقات تذكر. من جانبها، كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن بعض الأعمال ومنافذ البيع بالدولة ارتأت دفع ضريبة القيمة المضافة المفروضة نيابة عن المستهلكين ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها.



وطالبت الهيئة المستهلكين بضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على عبارة «فاتورة ضريبية» ورقم تسجيل ضريبي وقيمة الضريبة المفروضة بشكل منفصل وواضح ضمن الفاتورة، مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بمراقبة الأسعار والتأكد من عدم استغلال التجار للضريبة في رفع الأسعار.



وأشارت الهيئة بمناسبة دخول ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات حيز التنفيذ اعتباراً من أمس أنها استكملت ربط أنظمتها الضريبية مع النظم الجمركية في كافة المنافذ الجمركية بالدولة لتحصيل الضرائب من المستوردين، مشيرة إلى أن حركة الاستيراد ودخول السلع إلى الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً.

التزام



وأشادت الهيئة الاتحادية للضرائب بالالتزام الكبير الذي أظهرته معظم قطاعات الأعمال باستيفاء كافة شروط الامتثال الضريبي الكامل، وذلك مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الأمس.

وأكدت الهيئة أنه تم تسجيل نسبة كبيرة جداً من الأعمال لأغراض ضريبة القيمة المضافة، التي أظهرت التزاماً كبيراً في الامتثال عبر إصدار فواتير ضريبية ووضع رقم التسجيل الضريبي ونسبة الضريبة المفروضة عليها. وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بمراقبة الأسعار والتأكد من عدم استغلال التجار للضريبة في رفع الأسعار.



وأكدت الهيئة أهمية استكمال الأعمال لكافة متطلبات التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي وضرورة التحقق من البيانات التي يتم إدخالها في طلب التسجيل، ومراجعة الطلب بدقة للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إرساله، علماً بأن أي خطأ في البيانات قد يعرّض طلب التسجيل للرفض.



والتسجيل في النظام مجاني ومتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة، حيث يتعين على الخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني www.tax.gov.ae، ومن ثم القيام اختيار الخدمات الإلكترونية، وإنشاء حساب من خلال الضغط على «التسجيل»، وبعد الحصول على إيميل التحقق من العنوان الإلكتروني، يتم الضغط على «تسجيل دخول» إلى الخدمات الإلكترونية للتسجيل.



وأكدت الهيئة ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها بشكل صحيح في طلب التسجيل، حيث يتعين على المسجل إرفاق عدد من المستندات لإتمام عملية التسجيل في النظام، بما فيها رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية، وجواز السفر أو بطاقة الهوية في حال الإقامة في الدولة لكل من مدير الأعمال والمخول بالتوقيع، إلى جانب إثبات تخويل المدير/‏‏‏‏‏‏المخول بالتوقيع، ومنها على سبيل المثال عقد التأسيس أو وكالة عامة/‏‏‏‏‏‏خاصة مصدقة من الكاتب العدل.

جولة



ولم تسجل جولة ميدانية لـ «البيان الاقتصادي» أمس شملت أسواق الخضراوات والفواكه والسلع في أبوظبي والمتاجر الكبرى والبقالات أية معوقات حقيقية تذكر لضريبة القيمة المضافة، وباعت منافذ البيع الكبرى والبقالات وتجار الأسواق بضائعهم وسلعهم للمستهلكين شاملة الضريبة الجديدة والمقدرة بنسبة 5%، وتسلم المستهلكون فواتير ضريبية تثبت سعر كل سلعة ونسبة وقيمة الضريبة المفروضة عليها، بكل شفافية.



وللمرة الأولى، بدأت منافذ البيع الكبرى إصدار فواتير للمستهلكين بعنوان «فاتورة ضريبية» بها باركود وتفاصيل دقيقة تشتمل على سعر السلعة ونسبة الضريبة وقيمة الضريبة وسعر السلعة قبل الضريبة وسعر السلعة بعد الضريبة حتى يعرف جميع المستهلكين حقوقهم.



وكشفت الجولة عن تطبيق الضريبة على كل السلع سواء كانت خضراوات وفواكه أو لحوم أو معلبات أو أجبان أو زيوت وغيرها.



في منافذ البيع الكبرى مثل كارفور (كارفور المطار) وجمعية أبوظبي التعاونية (أبوظبي مول) واللولو هايبر ماركت (الوحدة هايبر ماركت)، حيث كان التطبيق سلساً للغاية واستقبلت هذه المنافذ المستهلكين من الساعة السابعة أو الثامنة صباحاً بأسعارها الجديدة متضمنة قيمة الضريبة المضافة.

إقبال



وكانت هذه المنافذ أغلقت أبوابها في أوقات متأخرة وصلت لنحو الثانية صباحاً بسبب إقبال المستهلكين غير المسبوق عليها بسبب تخفيضاتها الكبيرة، وكانت مراكز اللولو هايبر ماركت في أبوظبي خاصة الوحدة مول والخالدية مول ومشرف مول الأكثر ازدحاماً بعد أن أعلنت عن تخفيضات بنسبة 50% على جميع الأجهزة الإلكترونية حتى منتصف ليلة الأحد آخر ديسمبر.

وشهد كارفور المطار ازدحاماً كبيراً، حيث فضل غالبية المستهلكين الذهاب إليه عوضاً عن كارفور المارينا مول بسبب ازدحام طريق الكورنيش بالسيارات والألعاب النارية احتفالاً برأس السنة الميلادية الجديدة، وقبيل الساعة الثانية عشرة مساء كان كارفور المطار يعج بالمستهلكين الذين اشتروا كميات كبيرة من السلع والاستفادة من الخصومات التي أعلنها المتجر خاصة على الإلكترونيات بنسبة 50%.

تغيير الأسعار



وواصل موظفو مراكز البيع الكبرى عملهم حتى صباح أمس دون توقف بعد إغلاق المراكز لعدة ساعات قليلة فجر أمس لتغيير أسعار السلع، حيث وضعوا ملصقات بالأسعار الجديدة على السلع بعد أن أزالوا الأسعار القديمة، وتأخرت بعض المراكز مثل مركز كي إم هايبر ماركت في منطقة النادي السياحي في أبوظبي حتى الساعة الواحدة ظهراً لإنجاز عملية تغيير الأسعار.

وقال مدير المركز إن موظفي المتجر فتحوا المتجر من الساعة السابعة صباحاً وبدأوا تغيير الأسعار لكن كانت هناك سلع جديدة وصلت متأخرة إلى المنفذ في تمام العاشرة صباحاً وبالطبع لم يكن هناك وقت كاف لتغيير أسعارها خاصة الألبان.



وكشفت جولة «البيان الاقتصادي» عن أن سعر عبوة حليب المراعي والعين والروابي (جالون) ارتفع من 17.5 درهماً إلى 18.38 درهماً كما ارتفع سعر العبوة «لتران» من 10 دراهم إلى 10.5 دراهم.

كما ارتفعت أسعار جميع الألبان والجبن والزبادي بنسبة 5%، وأكد موظفو المتجر أن الزيادة التي تمت على جميع الأسعار هي نسبة الـ5% فقط، مشيرين إلى أن تأخر بعض الموظفين في تغيير أسعار السلع لم يكن له تأثير سلبي على المستهلك مطلقاً لأن الأسعار الجديدة كانت متوفرة عند «الكاشير».

حيث إن برامج احتساب الأسعار تم تحديثها وفقاً للأسعار الجديدة. ولاحظت الجولة أن الإقبال على مراكز البيع الكبرى في فترة الصباح والظهيرة كان ضعيفاً، ويرجع ذلك إلى أن غالبية المراكز كانت قد حددت نهاية عروضها الترويجية بآخر أيام سنة 2017 فضلاً عن أن يوم أمس كان عطلة رسمية.



وفي متجر جمعية أبوظبي التعاونية «أبوظبي مول» كان التطبيق سلساً للغاية، حيث بدأ موظفات «الكاشير» عملهن في الساعة الثامنة صباحاً بإصدار الفواتير الضريبية الجديدة، وشملت الضريبة كل السلع.



وكشفت جولة «البيان الاقتصادي» عن وجود سلع في مراكز البيع الكبرى لم يتم تغيير أسعارها بعد، إلا أن موظفي المراكز أكدوا أن هذا التأخير ناجم عن ضخامة أعداد السلع في المتاجر.



وأكد أبوبكر تي رو المدير الإقليمي لمبيعات التجزئة ومدير عمليات إمارة أبوظبي في مجموعة اللولو هايبر ماركت، أن المجموعة كانت من أوائل المتاجر الكبرى في الدولة التي أنجزت برمجة جميع سلعها وفق زيادات ضريبة القيمة المضافة.

مشيراً إلى الجهد الكبير المبذول من كافة موظفي المجموعة في إصدار الفواتير الضريبية الجديدة بسرعة خاصة بعد حملة تخفيضات غير مسبوقة وصلت إلى 50%، وقد أقبل مستهلكون كثيرون على شراء كميات ضخمة من السلع كمخزون للتقليل من آثار الضريبة عليهم خلال عام 2018.



تسجيل

يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم خلال الإثني عشر شهراً السابقة، والتوريدات الخاضعة للضريبة هي التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.

فواتير

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المستهلكين إلى ضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على: عبارة «فاتورة ضريبية»، ورقم تسجيل ضريبي، وقيمة الضريبة المفروضة بشكل منفصل وواضح ضمن الفاتورة، وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على الأعمال التي لم تقم بالتسجيل على ضرورة الإسراع في التسجيل للضريبة.