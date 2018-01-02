حملات تفتيش لأسواق دبي لمنع أي استغلال للمستهلكين

أكدت اقتصادية دبي تنظيم حملات تفتيشية يومية للتأكد من عدم وجود أي استغلال سلبي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتغطي الحملات الأسواق ومنافذ البيع للتحقيق في شكاوى المستهلكين.

ومخالفة أي منشأة تفرض رسوماً خارج نطاق القانون، أو ترفع الأسعار بنسبة تفوق 5% بدعوى تطبيق الضريبة. وشددت الدائرة على أن المفتشين يجوبون الأسواق .

ومنافذ البيع الكبرى، للتأكد من الالتزام الكامل بعدم زيادة الأسعار بأكثر من 5%، وتغطي الحملات جميع منافذ البيع، مع التركيز على مراقبة المنتجات التي ترد شكاوى من المستهلكين بشأنها أكثر من غيرها، ومخالفة أي منشأة تفرض رسوماً على المستهلكين خارج نطاق القانون، أو ترفع الأسعار بنسبة تفوق 5% بدعوى تطبيق الضريبة.

كانت الدائرة عقدت سلسلة اجتماعات داخلية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، للاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتضمنت الاستعدادات تفعيل خط الشكاوى في اقتصادية دبي على الرقم 600545555 لاستقبال الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقوانين حماية المستهلك، والاستغلال السلبي لتطبيق الضريبة لاسيما المتعلقة بأي ارتفاعات سعرية غير مبررة للسلع أو الخدمات خارج نطاق الضريبة، فضلاً عن المخالفة لقانون حماية المستهلك، أو عدم وضوح فواتير البيع.

ودعت الدائرة المستهلكين للتأكد من الفواتير في حال وجود شكوى ضد مقدم الخدمة أو بائع السلعة، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بالفواتير هو جانب مهم جداً، كدليل على الشكوى، وعلى إتمام عملية الشراء، وبيان حق المستهلك عن الشكوى.