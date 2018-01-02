درهمان زيادة بأسعار اللحوم المحلية ودرهم للبيض والدجاج

ارتفعت الأسعار في سوق الميناء للسمك والخضراوات بنسبة 5% إلا أن مفاوضات المستهلكين مع التجار قلصت هذه الزيادة. وعلى سبيل المثال، ارتفع كيلو سمك السبريم من 27 درهماً إلى 29 درهماً والسيباس من 40 درهماً إلى 42 درهماً، والشعري من 40 إلى 42 درهماً.

وقال تجار إنهم فوجئوا صباح أمس عند تسلم السمك من التجار الموردين بإضافة مبالغ ضريبة القيمة المضافة على الأسماك التي يشترونها منهم وعلى سبيل المثال فإن سعر كرتونة سمك السبريم ارتفعت بقيمة 15 درهماً.

كما ارتفع سعر كيلو سمك الكنعد من 24 درهماً إلى 40 درهماً، إلا أن تجار أشاروا إلى أن هذه الزيادة ليس لها علاقة بضريبة القيمة المضافة بل بإجازة العام الجديد ورغبة الكثير من الصيادين بعدم الصيد إضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من هذا النوع في أيام العيد.

أسعار أعلى

وفي سوق مدينة زايد للحوم والخضراوات باع التجار اللحوم بأسعار أعلى بنحو درهم ونصف درهم بالنسبة لكيلو اللحم الهندي والباكستاني، بينما ارتفع كيلو لحم العجل المحلي (العين) من 50 درهماً إلى 52.5 درهماً. ولم تعلق الأسعار على محل مزارعنا في السوق، وعلقت إدارة المحل لافتة تقول «جميع الأسعار المعروضة غير مشمولة بضريبة القيمة المضافة وسيتم إضافتها على قيمة فاتورة المشتريات النهائية عند المحاسب».