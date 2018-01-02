فوربس: «المضافة» ترفع مستوى المعيشة في الإمارات 1.5%

ذكرت مجلة فوربس أن الإمارات تتوقع ارتفاع مستوى المعيشة فيها 1.5% بعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5% اعتباراً من أمس.

وأوضحت المجلة أن الضريبة يتم تطبيقها في الإمارات والسعودية على غالبية السلع والخدمات، والمتوقع أن تحصل الإمارات 3.3 مليارات دولار سنوياً من تطبيق الضريبة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط بتطبيق الضريبة من أجل تعزيز العائدات غير النفطية.

وقال مدير الشرق الأوسط في صندوق النقد جهاد عزور، إن ضريبة القيمة المضافة تعد جزءاً من عملية أوسع للإصلاح الضريبي في دول الخليج لتقليل اعتمادها على النفط، وأعرب عن اعتقاد الصندوق بأن ضريبة القيمة المضافة مكون مهم في الإصلاح المالي وتنويع مصادر العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على أن هذه الإجراءات ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.