«كابا»: توقعات مشرقة لطيران الإمارات في العام الجديد

توقعت مؤسسة كابا لمعلومات الطيران عاماً مشرقاً في 2018 لطيران الإمارات وشركات الطيران في الشرق الأوسط.
وذكرت المؤسسة أن طيران الإمارات تقترب أكثر من فلاي دبي وتتوسع شبكتها بتوحيد عمليات الشركتين بشكل فريد. وتعتبر طلبات شراء طائرات بوينغ 787-10 من جانب طيران الإمارات اتجاهاً جديداً.
وقالت «كابا» عن شركة الاتحاد للطيران إن الرئيس التنفيذي الجديد يحتاج إلى تقدير الشراكات والشبكات وأسطول الشركة. وأضافت «كابا» عن شركات الطيران في الشرق الأوسط عموماً أن عام 2017 شهد بعض المضايقات بسبب الحظر الأميركي على الحواسيب المحمولة واستمرار حملة الشركات الأميركية ضد الشركات الخليجية وبالرغم من ذلك فإن عام 2018 يحمل انطلاقة نتيجة تطوير الاستراتيجيات.