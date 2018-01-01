"الاتحادية للضرائب": منافذ بيع قررت دفع "المضافة" نيابة عن المستهلكين

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن بعض الاعمال ومنافذ البيع بالدولة ارتأت دفع "ضريبة القيمة المضافة" المفروضة نيابة عن المستهلكين ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها.

وطالبت الهيئة المستهلكين بضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على عبارة "فاتورة ضريبية" ورقم تسجيل ضريبي وقيمة الضريبة المفروضة بشكل منفصل وواضح ضمن الفاتورة مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بمراقبة الأسعار والتأكد من عدم استغلال التجار للضريبة في رفع الأسعار.

وأشارت الهيئة بمناسبة دخول "ضريبة القيمة المضافة" بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم أنها استكملت ربط أنظمتها الضريبية مع النظم الجمركية في كافة المنافذ الجمركية بالدولة لتحصيل الضرائب من المستوردين مشيرة إلى أن حركة الاستيراد ودخوله السلع إلى الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً.

وأكدت انه تم تسجيل نسبة كبيرة جداً من الأعمال لأغراض ضريبة القيمة المضافة التي أظهرت التزاماً كبيراً في الامتثال عبر إصدار فواتير ضريبية ووضع رقم التسجيل الضريبي ونسبة الضريبة المفروضة عليها مشيدة بالالتزام الكبير الذي أظهرته معظم قطاعات الأعمال باستيفاء كافة شروط الامتثال الضريبي الكامل.

وطالبت الهيئة الاتحادية للضرائب مجددا الأعمال التي لم تقم بالتسجيل بالإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة حيث يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة موضحة أن التوريدات الخاضعة للضريبة تشمل جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.

وأشارت إلى أهمية استكمال الأعمال لكافة متطلبات التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي وعلى ضرورة التحقق من البيانات التي يتم إدخالها في طلب التسجيل ومراجعة الطلب بدقة للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إرساله موضحة أنّ أي خطأ في البيانات قد يعرّض طلب التسجيل للرفض.

وذكرت الهيئة أن التسجيل في النظام مجاني ومتاح عبر الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة حيث يتعين على الخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة ومن ثم القيام باختيار الخدمات الإلكترونية وإنشاء حساب من خلال الضغط على "التسجيل" وبعد الحصول على إيميل التحقق من العنوان الإلكتروني يتم الضغط على "تسجيل دخول" إلى الخدمات الإلكترونية للتسجيل.

وأكدت ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها بشكلٍ صحيح في طلب التسجيل حيث يتعين على المسجل إرفاق عددٍ من المستندات لإتمام عملية التسجيل في النظام بما فيها رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية وجواز السفر أو بطاقة الهوية في حال الإقامة في الدولة لكل من مدير الأعمال والمخول بالتوقيع إلى جانب إثبات تخويل المدير/المخول بالتوقيع، ومنها على سبيل المثال عقد التأسيس أو وكالة عامة/خاصة مصدقة من الكاتب العدل).