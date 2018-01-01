أسواق التجزئة تستبق «المضافة» بعروض خيالية

شهدت الأسواق والمراكز التجارية على مستوى الدولة حالة من الزحام الشديد أمس، قبل ساعات من بدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، حيث تسابقت الشركات وسلاسل التوزيع على تقديم عروض «خيالية» للمتسوقين خلال الساعات الأخيرة من 2017، واستغلال الإجازات، وحرص المستهلكين على الشراء قبل فرض الرسوم الضريبية الجديدة بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات اعتباراً من اليوم.

وتسابقت كبريات الشركات والسلاسل التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة في الدولة على طرح العروض، وخاصة في السلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية، حيث وصلت نسبة التخفيضات إلى أكثر من 80% على بعض السلع والمنتجات، لتقفز بالمبيعات إلى مستويات قياسية قبل إنفاذ الضريبة، مع اقتناص المتسوقين أفضل الفرص والصفقات في اللحظات الأخيرة.

واستفادت المتاجر والمراكز التجارية وأسواق التجزئة من إقبال المتسوقين على الشراء، وتفضيل الكثير من الأسر تخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية التي تكفي احتياجاتهم شهوراً مقبلة بالأسعار الحالية، إذ شهد الطلب على السلع الاستهلاكية والطعام والشراب والملابس وأدوات المنزل والأجهزة الكهربائية والمفروشات إقبالاً لافتاً.

واستفادت المراكز التجارية من إجازة رأس السنة في الدولة، ومن التدفق السياحي الكبير والطقس الدافئ، ومن إجازة نصف العام، وكذلك الاستعدادات للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث تدفقت أعداد هائلة من الزوار والأسر على مراكز التسوق والمطاعم والمناطق المفتوحة.

وكثفت منافذ البيع الكبرى خلال الأيام الماضية عروضها الأخيرة لشهر ديسمبر وأعياد رأس السنة، فيما تواصلت المفاجآت إلى الساعات الأخيرة من 2017، عبر باقة من «العروض الساخنة»، على أنواع كثيرة من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية.

وتسابقت المحلات والمراكز التجارية على جذب الجمهور، وتنشيط المبيعات عبر تنظيم الفعاليات والمهرجانات والأغاني والألعاب لجذب الأسر.