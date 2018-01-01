28 ألف شكوى ضد خدمات الاتصالات

بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من مشتركين بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» طوال العام الماضي 2017 نحو 28 ألفاً و88 شكوى من بداية يناير حتى 31 ديسمبر الماضي.

وكشف تقرير للهيئة، أمس، أن عدد الشكاوى التي تلقتها طوال أشهر العام الماضي من مشتركين بشأن خدمات الاتصالات التي تقدمها مؤسسة اتصالات بلغت 15 ألفاً و760 شكوى، في حين تلقت 12 ألفاً و328 شكوى من مشتركين بشأن الخدمات التي تقدمها شركة دو.

ولفت التقرير إلى أن كل الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والهواتف الثابتة والإنترنت. وأوضح التقرير أنه تم إغلاق 98.5% من الشكاوى المقدمة ضد مؤسسة «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، في حين تم إغلاق 98.85% من الشكاوى المقدمة ضد شركة «دو» بعد حلها. وأشار التقرير إلى أنه تم حل 0.56% من الشكاوى ضد مؤسسة اتصالات في مدة تزيد على 5 أيام عمل، في حين تم حل 0.33% من الشكاوى ضد شركة دو في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وأكد التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حلول الشكاوى المقدمة ضد مؤسسة «اتصالات» بلغ 38.04%، في حين بلغت نسبة عدم الرضا 33.34%، وبلغت نسبة الحياد 28.62%، وبلغت نسبة رضا المشتركين عن حل الشكاوى ضد شركة «دو» 40.77%، وبلغت نسبة عدم الرضا 30.81% ونسبة الحياد 28.43%.