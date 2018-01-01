2017 الأكثر أماناً لركاب الطائرات في التاريخ

بانقضاء الساعات الأخيرة في 2017 بلا حوادث للطيران، يحصل على لقب العام الأكثر أماناً لركاب الطائرات في التاريخ، وفقاً لـ«شبكة سلامة الطيران».

وسجلت المنظمة، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، 9 حوادث طيران قاتلة هذا العام حتى أمس، أودت بحياة 67 شخصاً - 32 راكباً و35 شخصاً على الأرض.

وفي عام 2016، سجلت «شبكة سلامة الطيران» 16 حادثاً من هذا النوع، أسفرت عن مقتل 303 أشخاص.

وإضافةً إلى ذلك، فإن يوم أمس عشية العام الجديد شهد تسجيل فترة قياسية بلغت 398 يوماً لم تتورط خلالها شركة خطوط جوية تشغّل طائرات ركاب في أي حادث، كما مر 792 يوماً بلا وقوع حادث لطائرة مدنية يسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وقال رئيس المنظمة، هارو رانتر، إنه منذ عام 1997 يتراجع متوسط حوادث الطائرات بشكل ثابت ومستمر، وهو ما يعود للجهود المستمرة الدافعة إلى السلامة من جانب منظمات الطيران الدولية.