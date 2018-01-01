«نخلة جميرا» الأعلى بالرهون العقارية في 2017

تصدرت منطقة الثنية الخامسة الشهيرة باسم «تلال الإمارات 1» المناطق الأكثر حصولاً على التمويلات البنكية على صعيد رهن الأراضي التجارية في دبي خلال 2017، لكن الأراضي التجارية في منطقة نخلة جميرا كانت الأعلى على صعيد القيمة الإجمالية للرهون العقارية خلال 2017، بعدما شهدت رهن 80 قطعة أرض تجارية بقيمة لامست 1.9 مليار درهم.

وبحسب تحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغ عدد الأراضي المرهونة في منطقة الثنية الخامسة 219 قطعة أرض تجارية، جرى رهنها خلال 2017 بقيمة تجاوزت 1.8 مليار درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 6 المعروفة سابقاً باسم «المرابع» برهن 200 قطعة أرض تجارية بقيمة تجاوزت 706 ملايين درهم.

وجاءت بالمرتبة الثالثة منطقة الثنية الرابعة بعدما شهدت رهن 175 قطعة أرض تجارية بقيمة تجاوزت 1.5 مليار درهم، ثم الحبية الثالثة برهن 170 قطعة أرض تجارية بقيمة تجاوزت 612 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا الخامسة برهن 146 قطعة أرض تجارية بقيمة تجاوزت 845 مليون درهم.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك أعلنت أن مستثمرين من 217 جنسية ضخوا في سوق عقارات دبي أكثر من 151 مليار درهم خلال 18 شهراً (ما بين 2016 ونهاية يونيو 2017)، ما يعكس أقوى الدلائل على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم بإمارة دبي واقتصادها وسط التقلبات الدولية.

ويرى المراقبون أن البيئة الاستثمارية العقارية في الإمارة بلغت أهدافها في ترسيخ مكانة دبي في صدارة المدن العالمية التي تستقطب مستثمرين ورساميل من مختلف دول العالم، مدعومةً بمنظومة تشريعات قوية حامية وضامنة لحقوق المستثمرين.