جمارك دبي تطلع سلطة واحة السيليكون على جهودها في المسؤولية المجتمعية

استقبلت جمارك دبي، ممثلة في قسم المسؤولية المجتمعية، وفداً من سلطة واحة دبي للسيليكون، بهدف التعرف إلى المبادرات المجتمعية التي تنفذها الدائرة، وارتباطها بالخطة الاستراتيجية المعتمدة.

وتعرف الوفد إلى مبادرات جمارك دبي، التي اعتمدت في مضمونها على تحقيق السعادة للموظفين، وتوفير البيئة الملائمة لهم، حيث تنوعت إلى مبادرات خيرية، وتوعوية، وبيئية، ومبادرات شملت حملات للتبرع بالدم، وأصحاب الهمم، لتغطية فئات متعددة في المجتمع، حيث بلغ عدد مبادرات المسؤولية المجتمعية التي نفذتها الدائرة خلال العام الجاري، نحو 162 مبادرة وفعالية، استفاد منها أكثر من مليون شخص.

كما أطلعت الدائرة، الوفد على التقرير السنوي للاستدامة، الذي تصدره الدائرة، والذي يهدف إلى إطلاع الشركاء والمتعاملين، والجمهور عموماً، على كافة الإجراءات المطبقة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للشركاء بالتجارة العالمية، عبر تطبيق أحدث المعايير العالمية للاستدامة المؤسسية، حيث تعد تجربة جمارك دبي في تحقيق الاستدامة، واحدة من التجارب الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، في مجال تبني الممارسات المستدامة، الكفيلة بتطوير العمل الجمركي، وتحسين الأداء في قطاع التجارة الخارجية.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالجمارك، إن قسم المسؤولية المجتمعية، يحرص على تطوير مبادرات وخدمات مبتكرة وفاعلة، تسهم في مواجهة المجتمع للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحويلها إلى إنجازات.

وضم وفد دبي للسيليكون، حيدر علي رئيس أول سعادة الأفراد والابتكار، هدى العبار مدير أول السعادة، ووليد الخضر نائب مدير المسؤولية المجتمعية، وكان في استقبالهم من الجمارك، عاشور موسى مدير أول قسم الإعلام والعلاقات العامة، وريحان الدين خبير المسؤولية المجتمعية بالدائرة.