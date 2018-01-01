اتفاق تعاون بين مراسي نيوز والأكاديمية العربية للنقل البحري

وقّع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنصة مراسي نيوز الإماراتية، المتخصصة في الإعلام الملاحي، بروتوكولاً للتعاون الإعلامي، بهدف تسليط الضوء على القدرات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها قطاع الملاحة العربي، والدور الذي تقوم به الأكاديمية.

وتأتى الاتفاقية لتحقيق شعار «نحو قطاع بحري عربي متكامل، عنوانه الابتكار وثقافته التميز»، ليستفيد من القدرات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة العربية على صعيد الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الملاحية المتقدمة، والقادرة على أن تشكل رافعة شاملة لاقتصادات المنطقة العربية.

وقع الاتفاقية بمقر الأكاديمية في الإسكندرية، د. إسماعيل عبد الغفار، وعفت فوزي مصطفى مدير العلاقات العامة والاتصال بشركة تاكتكس للإدارة التسويقية، مدير تحرير منصة مراسي نيوز، بحضور د. محمد داوود نائب رئيس الأكاديمية للشؤون البحرية، والدكتور محمد السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، ومعتز خمس مدير إدارة الإعلام، والأميرة القبطان سارة آل سعود مدير تنمية الأعمال البحرية بالأكاديمية العربية.

وقال د. إسماعيل عبد الغفار: لطالما احتاج قطاع الملاحة العربي، إلى ذراع إعلامية متخصصة ومهنية، تنقل للعالم الكم الكبير من النجاحات والإنجازات التي تمتلكها الدول العربية في هذا المجال، وهو ما دفعنا لتوقيع بروتوكول التعاون مع منصة مراسي نيوز، بعد النجاح الكبير الذي حققته.

وأضاف أن فوز مصر بعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية عن الفئة «ج»، وفوز الإمارات بعضوية المكتب التنفيذي عن الفئة «ب»، يتيح فرصة للعب دور عربي فاعل بدرجة أكبر في صناعة المشهد الملاحي الدولي.