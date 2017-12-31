«ميرور»: الإمارات وجهة عطلات بديلة لأوروبا

أكدت صحيفة « ميرور» البريطانية في تقرير لها أمس أن الإمارات أمست على نحو متزايد وجهة عطلات بديلة للوجهات الأوروبية، ومنافساً قوياً، حيث تزخر الإمارات بمجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءاً من الرياضات المائية إلى مغامرات الكثبان الرملية إلى المزارات الفريدة والجو المشمس على امتداد العام.

وذكرت الصحيفة أن الإمارات تشتهر بمراكز التسوق والفنادق الفاخرة وأفق ناطحات السحاب، ما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات فخامة في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة في تقريرها: لا تزال دبي المدينة الأولى التي يختارها معظم المسافرين، وهناك مجموعة متنوعة من الوجهات الأخرى تحيط بهذا المقصد المبهر. وكان تقرير سابق لمطار جاتويك وجد أن دبي المشمسة كانت الوجهة الأكثر شعبية للمسافات الطويلة، تليها بريدجتاون في بربادوس وأورلاندو بولاية فلوريدا.

ولفتت إلى أن أبوظبي وجهة تحتضن أسرع حلقة أفعوانية في العالم. وأن من أبرز معالم العاصمة الإماراتية الجديدة متحف اللوفر أبوظبي الذي افتتح أخيراً. وخلصت الصحيفة إلى القول: إن مجموعة الأنشطة المتنوعة المعروضة يجعل منها مركز جذب موثوقاً للعطلات ينافس الوجهات الأوروبية.