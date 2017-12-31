مرسى دبي ونخلة جميرا وبرج خليفة الأكثر بيعاً للعقارات الجاهزة

تصدرت مناطق مرسى دبي ونخلة جميرا وبرج خليفة بالترتيب قائمة العقارات الجاهزة الأكثر شراء من جانب المستثمرين المحليين والدوليين خلال 2017، لما تتمتع بها تلك المناطق من شهرة عالمية وعائدات عالية وبنية تحتية متكاملة.

وبحسب تحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد جاءت منطقة مرسى دبي على رأس تلك المناطق بعدما شهدت بيع 1592 شقة سكنية جاهزة بقيمة لامست 2.9 مليار درهم، لتحفظ على صدارتها المطلقة سواء على صعيد الأكثر بيعاً للشقق أو الأعلى في القيمة الإجمالية للمبيعات.

وحافظت منطقة نخلة جميرا على مكانتها كثاني وجهة استثمارية بعد مرسى دبي بعدما شهدت بيع 470 شقة سكنية بقيمة تجاوزت 1.3 مليار درهم، تلتها منطقة برج خليفة بعدما شهدت خلال الفترة ذاتها إبرام 532 صفقة بيع مقابل 1.3 مليار درهم.

ورسخت عقارات دبي مكانتها العالمية في صدارة التصنيفات الدولية لأفضل مواقع الاستثمار العقاري في العالم، وأبرزها تقارير ومؤشرات «فوربس» و«نيويورك تايمز» و«التايمز» البريطانية و«نايت فرانك»، على الرغم من اختلاف معايير تلك التقارير والمؤشرات التي تركز في غالبيتها على عناصر الاستقرار المعيشي وتكامل الخدمات السياحية والمعيشية، علاوة على ارتفاع مستويات المعيشة، ما جعلها أبرز المناطق العقارية الجاذبة للطلب الجديد باستمرار.