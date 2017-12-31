6 خدمات اتصالات و10 إلكترونية تشملها «المضافة»

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة، التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من وقت فتح الأعمال أو الساعة السابعة من صباح غد الإثنين أيهما أسبق، بنسبة 5 ٪ على توريد معظم السلع والخدمات، ستشمل 6 خدمات للاتصالات و10 خدمات إلكترونية، مشيرة إلى أن تطبيق الضريبة سيتم عند الانتفاع والاستخدام الفعلي لهذه الخدمات بغض النظر عن مكان العقد أو الدفع.

وقالت مصادر الهيئة لـ«البيان الاقتصادي» إن خدمات «الاتصالات» يقصد بها نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي مجموعة من الخدمات من خلال استخدام أي أجهزة أو معدات الاتصالات التي تقوم بنقل أو بث أو تحويل أو استقبال تلك الخدمات بواسطة طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال.

وتشمل هذه الخدمات «الاتصالات السلكية واللاسلكية» و»الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات» و»الصور المرئية» و»الإشارات المستخدمة في البث باستثناء البث العام» و»الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أية آلات أو أجهزة» و»الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة».

ويقصد بالخدمات الإلكترونية تلك التي يتم تقديمها بشكل مباشر عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية أو سوق إلكتروني، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تشمل «توريد نطاقات المواقع الإلكترونية واستضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد» و»توريد وتحديث البرمجيات» و»توريد الصور والنصوص والمعلومات إلكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب الإلكترونية والوثائق والملفات الرقمية الأخرى» و»توريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب» و»توريد المجلات على الإنترنت».

وأشارت مصادر الهيئة إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، فإن «الخدمات الإلكترونية» تشمل كذلك «توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني والحقوق المرتبطة بذلك الإعلان» و»توريد برامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية بما في ذلك بث الأحداث» و»البث المباشر عبر الإنترنت» و»توريد خدمات الدراسة عن بعد» و»الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة».