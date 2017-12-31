توجه لترشيد الإنفاق وخفض مصروفات الكماليات لتقليل تأثير «المضافة»

أظهر الاستطلاع اليومي لـ «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» و»فيسبوك» والموقع الإلكتروني ل «البيان» أن المستهلكين ومتلقي الخدمات بالدولة يعتزمون تغيير أنماطهم الاستهلاكية والتوجه بشكل عام إلى ترشيد الإنفاق والبعد عن الإفراط في المصروفات على الكماليات لتقليل التأثير المتوقع بزيادة تكلفة المعيشة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التطبيق بالدولة اعتباراً من يوم غد الإثنين بواقع 5% على معظم السلع والخدمات.

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» أن 86 % من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن عزمهم تغيير أنماط استهلاكهم مع تطبيق النظام الضريبي بالدولة بترشيد الإنفاق والبعد عن الإفراط في المصروفات على الكماليات وبلغت نسبة المتفقين معهم في الرأي بالاستطلاع عبر «تويتر» 72 % من المستطلعة آراؤهم كما اتفق معهم في الرأي بالاستطلاع عبر «فيسبوك» 76 % من المستطلعة آراؤهم.

وقال 14 % من المشاركين في الاستطلاع عبر البيان الإلكتروني و28 % من المشاركين عبر «تويتر» و24 % من المشاركين عبر «فيسبوك» إنهم لن يتجهوا لترشيد الإنفاق والبعد عن زيادة المصروفات على الكماليات.

وكانت وزارة المالية قد أكدت أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض في دولة الإمارات تعد منخفضة بشكل كبير بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم.

وتشير التقارير إلى أن الجزء الأكبر من متوسط الإنفاق الشهري للأسر في الإمارات يوجه إلى الإيجارات والغذاء والرعاية الصحية والتعليم مما يعني أن ضريبة القيمة المضافة لن تشكل عبئاً كبيراً على أولئك الذين لا يشترون السلع الراقية بانتظام وسيقتصر التأثير على المستهلكين الذين يشترون الأجهزة الإلكترونية والسلع والخدمات الكمالية الأخرى.