رأس الخيمة العقارية تطلق «مهرجان الشتاء» في ميناء العرب

انطلقت في ميناء العرب برأس الخيمة أول من أمس فعاليات «مهرجان الشتاء» الذي تنظمه شركة رأس الخيمة العقارية، حتى السادس من يناير المقبل، احتفالاً بالعام الجديد 2018، وانطلاق عام زايد.

واجتمعت العائلات للاحتفال بنهاية العام واستكشاف «مهرجان الشتاء» الذي يضم أطباقًا محلية وتقليدية مُعَدة بطريقة خاصة ذات لمسة شتوية، بالإضافة إلى أصناف متنوعة من مطابخ مختلفة ومنها المطبخ الهندي والأوروبي، إلى جانب سوق شعبي يشتمل على تشكيلة واسعة من الملابس، والمجوهرات، والإكسسورات.

وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «يسعدنا تنظيم هذا المهرجان لمشاركة مواطني رأس الخيمة والمقيمين فيها والزوار فرحة استقبال العام الجديد، والاستعداد لتنظيم العديد من النشاطات بمناسبة عام زايد، لتخليد إنجازات ومآثر مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، طيب الله ثراه».

وأضاف القاضي: «يسرنا دعوة جميع سكان إمارة رأس الخيمة للاجتماع معًا والاستمتاع بمهرجان موجَّه للعائلة بأكملها، ونحن حريصون على أن يكون لنا تواجد فاعل في المجتمع، وأن نسهم في جمع الناس معًا وتطوير مشاريعنا العقارية لتصبح بمثابة ملتقى لجمع العائلات والأصدقاء».

وإلى جانب المجموعة المتنوعة من الأطباق والحلويات التي يتضمنها المهرجان، سيكون الأطفال على موعد مع منطقة مخصصة بأكملها للصغار تحت عمر ستة أعوام، فضلاً عن وجود سينما مجانية في الهواء الطلق تعرض أفلام رسوم متحركة للأطفال.

ويقع ميناء العرب التابع لشركة رأس الخيمة العقارية على بُعد 45 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، وهو يجمع بين جودة الحياة العصرية مع لمحة من التراث الإماراتي، ويضم حمامات سباحة مشتركة، ومسارات للركض وركوب الدراجات، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية.