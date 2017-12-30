إبلاغ «حماية المستهلك» عن المستغلين لــ «المضافة» برفع الأسعار بدلاً من المقاطعة

أظهر الاستطلاع اليومي لـ «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» و»فيسبوك» والموقع الإلكتروني لـ «البيان» أن شرائح المجتمع تستعد للتعامل مع حالات المبالغة في رفع الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التطبيق بعد غد بواقع 5% على السلع والخدمات حيث إن التوجه العام سيكون بإبلاغ إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بدلا من مقاطعة التجار المستغلين.

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» أن 73 % من المستطلعة آراؤهم سيبلغون إدارة حماية المستهلك عن التجار الذين سيستغلون النظام الضريبي بالدولة بالمبالغة في رفع الأسعار وبلغت نسبة المتفقين معهم في الرأي بالاستطلاع عبر «تويتر» 70 % من المستطلعة آراؤهم كما اتفق معهم في الرأي بالاستطلاع عبر «فيسبوك» 71 % من المستطلعة آراؤهم.

وقال 27 % من المشاركين في الاستطلاع عبر البيان الإلكتروني و30 % من المشاركين عبر «تويتر» و29 % من المشاركين عبر «فيسبوك» إنهم سيقاطعون التجار الذين سيستغلون النظام الضريبي بالدولة بالمبالغة في رفع الأسعار.

وأكد خبراء أنه تم تسجيل حالات ارتفاعات بالأسعار من قبل بعض التجار الذين وصفوا بالجشعين لمحاولاتهم استغلال قرب تطبيق الضريبة لرفع الأسعار دون مبرر، مشيرين إلى ضرورة قيام الجهات الرقابية بتكثيف حملات الرقابة على المتاجر ومنافذ البيع للتصدي لعمليات رفع الأسعار.

ودعا الخبراء المستهلكين باتخاذ نهج إيجابي بإبلاغ الجهات الرقابية عن أي زيادات سعرية غير مبررة وعدم الموافقة على دفع أي زيادات أكثر من الأسعار المتعارف عليها.