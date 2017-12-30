التعاون الخليجي المصدر الأول لسياح دبي

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من اهم الأسواق المصدرة للسياح لدبي الأمر الذي يرجع إلى سهولة المواصلات ونشاط حركة الطيران بالإضافة إلى قرب المسافة عوضاً عن توفر المنتج السياحي وتنوع خيارات الإقامة التي توفرها الإمارة.
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من اهم الأسواق المصدرة للسياح لدبي الأمر الذي يرجع إلى سهولة المواصلات ونشاط حركة الطيران بالإضافة إلى قرب المسافة عوضاً عن توفر المنتج السياحي وتنوع خيارات الإقامة التي توفرها الإمارة.
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن البعثات الدبلوماسية والمنظمات والهيئات الدولية التي لا تقوم بالأعمال التجارية يتم
أظهر الاستطلاع اليومي لـ «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» و»فيسبوك» والموقع الإلكتروني لـ «البيان» أن شرائح المجتمع تستعد
استوردت اليابان من الإمارات 24.848 مليون برميل من النفط الخام في نوفمبر الماضي حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد
ارتفعت أسعار النفط، أمس، آخر جلسات تداول هذا العام، ليعاود خام «نايمكس» تحقيق أعلى مستوياته في عامين ونصف العام،
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من اهم الأسواق المصدرة للسياح لدبي الأمر الذي يرجع إلى سهولة المواصلات ونشاط حركة
قال مصدر تجاري إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اشترت شحنة ثانية من المكثفات الأميركية من شركة بي.بي ستصل في يناير.
عقدت شركة إيرباص الأوروبية لإنتاج الطائرات أكبر صفقة في تاريخها حتى الآن، تبيع بموجبها 430 طائرة نفاثة للخطوط المتوسطة
حذرت الهند الجمعة من الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة بما فيها بتكوين وشبهتها بمخططات الاحتيال على طراز «بونزي»، في
أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أنها نجحت في تحقيق انتشار واسع لحملتها التوعوية ببطاقة كفاءة استهلاك
تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في تداولات ديسمبر الجاري إذ صعد سوق أبوظبي مدعوماً بتفاؤل المستثمرين بعد إدراج «أدنوك
نظمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل عن تحديث النظام المالي الموحد لحكومة عجمان من أجل إطلاع جميع الجهات والدوائر