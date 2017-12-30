التعاون الخليجي المصدر الأول لسياح دبي

المصدر:
  • إعداد - لؤي عبدالله - حازم عبيد
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تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من اهم الأسواق المصدرة للسياح لدبي الأمر الذي يرجع إلى سهولة المواصلات ونشاط حركة الطيران بالإضافة إلى قرب المسافة عوضاً عن توفر المنتج السياحي وتنوع خيارات الإقامة التي توفرها الإمارة.

 

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