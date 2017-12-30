«أدنوك» تشتري شحنة مكثّفات ثانية من «بي.بي»

قال مصدر تجاري إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اشترت شحنة ثانية من المكثفات الأميركية من شركة بي.بي ستصل في يناير.

وغادرت ناقلة النفط سيول سبيريت تكساس في العشرين من ديسمبر محملة بمليون برميل من المكثفات ومن المتوقع أن تصل إلى الرويس في 27 يناير.

وقال تجار إن فارق السعر الكبير بين برنت وخام غرب تكساس الوسيط، بالإضافة إلى أسعار المكثفات المرتفعة في آسيا، من المرجح أن يكون قد شجع على صفقة الشراء.

وشملت عملية الشراء الأولى توريد شحنة حجمها 700 ألف برميل من مكثفات إيجل فورد من بي.بي، وجرى تسليمها في سبتمبر .

وذكرت رويترز أنها لم تتلق تعليقاً من أدنوك وبي.بي.