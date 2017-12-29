أبوظبي تتصدر وجهات السفر العالمية في 2018

تصدرت أبوظبي قائمة أفضل الوجهات للزيارة في 2018، نشرها موقع « THE DAILY MEAL التابع للمجموعة الإعلامية «سبانفيلر ميديا جروب» الأميركية، وضمت 35 مدينة ودولة عالمية.

وقال الموقع: للمرة الأولى على الإطلاق، يوجد فرع لمتحف اللوفر خارج باريس، حيث فتح أبوابه في نوفمبر الماضي في أبوظبي، المدينة الأكثر أماناً في العالم.

ويضم اللوفر أبوظبي أكثر من 700 معروضة، ويعتبر متحفاً رائعاً من الداخل والخارج، لكنه ليس الأعجوبة المعمارية الوحيدة التي تحتضنها المدينة، فهي تضم مسجد الشيخ زايد الكبير، وهو واحد من أكبر المساجد في العالم، حيث تشع جدرانه الخارجية وقبابه الـ82 الموشاة بالذهب، بشكل مهيب.

ويمكن زيارة الحلقة الأفعوانية الأسرع في العالم في عالم فيراري بجزيرة ياس، قبالة الساحل، وزيارة الحديقة المائية ومركز التسوق الضخم.

ولم تغب دول عربية عن القائمة، فقد حلت مصر في المركز 13، والأردن في المركز 20، والمغرب في المركز 24.